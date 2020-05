TEHERAN (dpa-AFX) - Die Entscheidung der US-Regierung, die Ausnahmegenehmigungen für iranische Atomanlagen zu beenden, hat nach iranischen Angaben keine Auswirkung auf das Atomprogramm des Landes. "Im Rahmen des Wiener Atomabkommens ist diese Entscheidung in der Praxis wirkungslos und lediglich ein weiterer Presserummel der Amerikaner", sagte Behrus Kamalwandi, der Sprecher der iranischen Atomorganisation, am Donnerstag. Der Iran könne seine Kernbrennstoffe im Notfall auch selbst produzieren und auch die Konstruktion der Reaktoren selbst zu Ende führen, so der Sprecher laut Nachrichtenagentur Isna.



Die Ausnahmegenehmigungen ermöglichen es Russland und europäischen Staaten bislang trotz der US-Sanktionen gegen den Iran, bei bestimmten Projekten an iranischen Atomanlagen mit der Islamischen Republik zusammenzuarbeiten. Ziel ist es, den zivilen Charakter der Aktivitäten dort sicherzustellen.



US-Außenminister Mike Pompeo hatte am Mittwoch ein Ende der Ausnahmegenehmigungen angekündigt. Betroffen sind laut Pompeo der Reaktor Arak und der Forschungsreaktor in Teheran. Im 2018 von den USA aufgekündigten Atomabkommen der fünf UN-Vetomächte und Deutschlands mit dem Iran war vereinbart worden, dass die Vertragspartner bei einigen Atomprojekten mit dem Iran zusammenarbeiten.



Die Genehmigungen liefen nach einer letzten 60-tägigen Abwicklungsphase aus, sagte Pompeo. Für die Atomanlage Buschehr, an der auch Russland beteiligt ist, werde die Ausnahmegenehmigung um 90 Tage verlängert, um die Sicherheit des Betriebs zu gewährleisten. Pompeo warnte jedoch, auch diese Genehmigung könne jederzeit geändert werden.



Unter anderem sollten nach den Vorgaben des Atomabkommens China und Großbritannien an dem Umbau des Arak-Reaktors von Schwer- auf Leichtwasser mitwirken. Auch der Kernbrennstoff für den Reaktor in Teheran sollte dem Iran zur Verfügung gestellt werden. Die Atomanlage Buschehr war schon vor dem Atomabkommen von 2015 ein Gemeinschaftsprojekt der Iraner und Russen und war daher im Atomdeal auch nicht berücksichtigt worden.



In dem Abkommen hatte sich der Iran verpflichtet, sein Nuklearprogramm so zu gestalten, dass das Land keine Atombomben bauen kann. Inzwischen hat auch der Iran schrittweise immer mehr Regeln der Vereinbarung aufgegeben. Die USA wollen die Führung in Teheran mit einer Politik des "maximalen Drucks" zwingen, das Atomabkommen neu zu verhandeln und härteren Auflagen zuzustimmen./str/fmb/DP/fba

