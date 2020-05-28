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WKN: A0MW2J ISIN: CA46071W2058 Ticker-Symbol: IBVA 
Frankfurt
28.05.20
17:47 Uhr
9,300 Euro
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Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Sonstige
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