ZÜRICH (Dow Jones)--Kräftige Aufschläge hat der eidgenössische Aktienmarkt am Donnerstag verzeichnet. Teilnehmer sprachen von Nachholbedarf, nachdem der Markt zuletzt hinter den Nachbarbörsen zurückgeblieben war. Nun wurde querbeet gekauft, vor allem auch die an den vergangenen Tagen verschmähten defensiven Aktien. Getragen wurde der Markt weiter von der Hoffnung auf eine Konjunkturerholung im Gefolge eines normalisierten Wirtschaftsbetriebs. In den USA ist die Zahl der Arbeitlosengeldempfänger erstmals seit März gesunken. Auch die Zahl der Covid-19-Neuinfizierten geht in fast allen Ländern zurück.

Der SMI gewann 2,2 Prozent auf 9.926 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und 2 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 84,09 (zuvor: 94,96) Millionen Aktien.

Als Belastungsfaktor könnten sich allerdings in nächster Zeit die sich wieder aufbauenden Spannungen zwischen den USA und China erweisen. Am Vorabend hatte die US-Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ihren Sonderstatus nach US-Recht entzogen und reagierte damit auf ein in Peking geplantes Sicherheitsgesetz, durch das nach Ansicht von Kritikern massiv in die Autonomierechte eingegriffen werden soll. China verurteilte die Entscheidung mit scharfen Worten.

Die in den vergangenen Tagen schwachen Pharmawerte wurden wieder gekauft. Sie hatten die Erholungbewegung nach dem Corona-Einbruch zunächst mit angeführt. Novartis gewannen 2,7 Prozent, Roche 2,8 Prozent und Lonza 3,3 Prozent. Die Aktien des Augenheilkunde-Spezialisten Alcon steigerten sich um 4,2 Prozent und führten damit den SMI an.

Aber auch bei konjunktursensitiven Aktien griffen die Anleger nochmals zu. So stiegen ABB und Adecco um jeweils 2 Prozent und Lafargeholcim um 1,7 Prozent. Die vom asiatischen Markt abhängigen Uhrenwerte litten noch nicht unter der wieder aufgeflammten Hongkong-Krise. Richemont und Swatch gewannen jeweils gut 2 Prozent.

Die zuletzt gesuchten Finanzwerten tendierten uneinheitlich. Credit Suisse (+2,7 Prozent) und Zurich Insurance (+2,2 Prozent) rückten weiter vor, während UBS (+0,7 Prozent), Swiss Re (-0,6 Prozent) und Swiss Life (-1,1 Prozent) zurückblieben.

May 28, 2020 11:43 ET (15:43 GMT)

