Mit etwas Zeitverzögerung haben sich auch am Schweizer Aktienmarkt die Optimisten durchgesetzt.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt haben die Kurse am Donnerstag kräftig zugelegt, wobei der Leitindex SMI erstmals seit Ende April wieder über die Marke von 9'900 Punkten gestiegen ist. Getragen wurde der Kursanstieg von den Hoffnungen auf eine Wiederbelegung der Wirtschaft und auf den massiven Wiederaufbau-Fonds der EU. Warnungen von Beobachtern vor Übertreibungen wurden kaum gehört.

