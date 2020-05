Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der Chefunterhändler der EU für die Post-Brexit-Verhandlungen will nur einem Handelsabkommen mit Großbritannien zustimmen, das "niemals" auf Kosten des Europäischen Binnenmarktes, der europäischen Verbraucher und der europäischen Unternehmen gehe. In einem Interview mit dem Deutschlandfunk warf Michel Barnier den Briten vor, genau das erreichen zu wollen. Der Abschluss eines Handelsabkommens bis zum Ende des Jahres sei "extrem schwierig", aber möglich, so Barnier. Dafür sei aber mehr Realismus auf Seiten der Briten nötig.

Die schwierigsten Bereiche in den Verhandlungen mit Großbritannien seien der Fischfang, die Wettbewerbsbedingungen und die Governance-Regeln, die eine effektive Umsetzung und Durchsetzung des Abkommens gewährleisten sollen.

"Nur kommen wir dort nicht voran, wenn die Briten weiterhin Rosinen picken und das Beste aus beiden Welten für sich wollen", kritisierte Barnier. "Man hat mir die populäre Redewendung der deutschen Sprache erklärt: man kann nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Das ist die Haltung der Briten: Austritt aus der Europäischen Union, alle Vorteile möchten sie aber behalten. Mehr Realismus ist da vonnöten."

Ziel der EU sei es, möglichst reibungslos zwischen zwei Märkten Handel zu treiben, die nicht gleich sind. Denn der britische Markt umfasse 60 Millionen Verbraucher während der Europäische Binnenmarkt 450 Millionen Menschen habe.

"Deshalb müssen wir auf gerechte und faire Bedingungen achten. Unsere wichtigste Forderung bezieht sich auf das 'level playing field', Spielregeln für fair play in Wirtschaft und Handel", so Barnier. "Wir können nicht akzeptieren, dass neben uns das Vereinigte Königreich seinen Markt dereguliert, um Dumping gegen uns zu betreiben."

Auch betonte er, dass die EU weiterhin die Bedingungen für den Zugang zu seinen eigenen Markt festlege. "Ein Drittstaat, das Vereinigte Königreich, wird uns nicht die Zugangsbedingungen zu unserem Markt für britische Waren, Dienstleistungen, Daten oder für Arbeitnehmer und Unternehmen diktieren", so Barnier.

