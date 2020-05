DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:30 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.094,47 +1,42% -17,37% Stoxx50 2.935,66 +1,61% -13,73% DAX 11.781,13 +1,06% -11,08% FTSE 6.228,95 +1,38% -18,54% CAC 4.771,39 +1,76% -20,18% DJIA 25.660,43 +0,44% -10,08% S&P-500 3.054,89 +0,62% -5,44% Nasdaq-Comp. 9.480,97 +0,73% +5,67% Nasdaq-100 9.518,34 +0,81% +8,99% Nikkei-225 21.916,31 +2,32% -7,36% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 171,99 +9

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 33,60 32,81 +2,4% 0,79 -42,9% Brent/ICE 35,55 34,74 +2,3% 0,81 -44,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.720,72 1.709,25 +0,7% +11,47 +13,4% Silber (Spot) 17,40 17,25 +0,9% +0,15 -2,5% Platin (Spot) 838,00 824,25 +1,7% +13,75 -13,2% Kupfer-Future 2,41 2,38 +1,0% +0,02 -14,4%

Leicht im Minus tendieren die Ölpreise, die indes schon deutlichere Abgaben verzeichneten. Die Furcht vor einem Überangebot erhielt am späten Dienstag neue Nahrung durch Daten des Branchenverbands API, der eine deutliche Zunahme der US-Rohölvorräte gemeldet hatte, während Volkswirte eine Abnahme erwartet hatten. Dies fand Bestätigung in den offiziellen Öllagerdaten des US-Energieministeriums, die im Verlauf veröffentlicht wurden.

Der Goldpreis legt zu und notiert wieder über der wichtigen Marke von 1.700 Dollar, unter die er am Vortag zwischenzeitlich gerutscht war. Vor allem die Zuspitzung der Lage in Hongkong stütze das Edelmetall, heißt es. Die US-Daten haben keinen Einfluss auf den Goldpreis.

FINANZMARKT USA

Verhalten freundlich präsentiert sich die Wall Street am Donnerstagmittag New Yorker Zeit. Die Sorgen vor einer weiteren Verschärfung des Konflikts zwischen den USA und China bremsen zwar nach der jüngsten Rally. Doch leicht positiv wird der erste Rückgang der Arbeitslosengeldempfänger seit März gesehen. Die Daten stützen die Hoffnung auf ein mögliches Ende des rasanten Stellenabbaus, heißt es. Das US-BIP fiel im ersten Quartal etwas deutlicher als zunächst vermeldet. Eingebrochen ist der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter, der im April 17,2 Prozent einbüßte. Er lag damit aber im Rahmen der Erwartung. Der März-Wert wurde nach unten revidiert. Bei den Einzelwerten tendieren die Aktien des Druckerherstellers HP kräftig im Minus. Im zweiten Geschäftsquartal des Unternehmens enttäuschte der Umsatz, während das bereinigte Ergebnis je Aktie die Erwartungen des Marktes übertraf. Auch zeigte sich HP pessimistisch mit Blick auf das laufende dritte Geschäftsquartal. Dagegen legt die Boeing-Aktie zu. Der Flugzeughersteller hat die Produktion der einem weltweiten Flugverbot unterliegenden 737 Max wieder aufgenommen. Diese sei auf "niedrigem" Niveau wieder angelaufen, teilte der krisengeschüttelte Konzern mit. Die Produktion war seit Januar ausgesetzt gewesen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Zunehmende Hoffnungen auf eine Wiederbelebung der globalen Wirtschaft haben die am Donnerstag die Aktienmärkte in Europa nach oben getrieben. Gesucht waren Aktien sämtlicher Branchen. Lediglich die china-lastigen Autowerte bremsten den Markt aus Sorge vor einer weiteren Eskalation der Lage um Hongkong etwas aus. Der DAX stieg fast auf ein Dreimonatshoch. Für gute Laune sorgten zudem Wirtschaftsdaten von den USA bis zur Eurozone: In den USA fielen die BIP-Daten zum ersten Quartal zwar noch etwas schlechter aus als zunächst vermeldet, der Markt blickte allerdings nach vorne und hofft auf ein Ende der Entlassungswelle. Denn erstmals seit März ist die Zahl der Arbeitslosengeldempfänger gesunken. Auch in der Eurozone verbesserte sich die Wirtschaftsstimmung. Dazu trieb der Plan der EU-Kommission für einen Wiederaufbaufonds von 750 Milliarden Euro gegen die Folgen der Coronavirus-Krise weiter an. Die china-abhängigen Autowerte fielen, so VW um 2,1 Prozent und Daimler um 1,4 Prozent. Fluglinien waren europaweit gesucht, da die Coronavirus-Krise nun als Chance für eine massive Verschlankung gesehen wird. Unter anderem will Easyjet 30 Prozent der Stellen abzubauen. Die Aktien stiegen um 4,4 Prozent und Lufthansa um 5,4 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:38h Mi, 17:11 Uhr % YTD EUR/USD 1,1080 +0,66% 1,1021 1,0977 -1,2% EUR/JPY 119,26 +0,58% 118,86 118,34 -2,2% EUR/CHF 1,0681 +0,23% 1,0670 1,0638 -1,6% EUR/GBP 0,8982 +0,06% 0,8979 0,8985 +6,1% USD/JPY 107,62 -0,10% 107,82 107,81 -1,1% GBP/USD 1,2336 +0,61% 1,2274 1,2216 -6,9% USD/CNH (Offshore) 7,1552 -0,36% 7,1730 7,1865 +2,7% Bitcoin BTC/USD 9.453,51 +4,36% 9.149,76 9.193,01 +31,1%

Der Euro baut seine Vortagesgewinne zum Dollar aus und wird aktuell mit 1,1080 Dollar gehandelt - der höchste Stand seit Ende März. Der Dollar kommt mit den Daten leicht unter Druck. Der Dollar-Index büßt 0,5 Prozent ein.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich haben sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Donnerstag gezeigt. Vor allem an der Hongkonger Börse ging es abwärts, während andere Märkte der Region von den positiven Vorgaben der Wall Street und der Hoffnung auf eine baldige Erholung der Wirtschaft profitieren. Dort belastete, dass die USA im Handelsstreit, der sich am geplanten chinesischen Sicherheitsgesetz für Hongkong neu entzündet hat, den Ton verschärft haben. US-Außenminister Mike Pompeo stellte vor dem Kongress fest, dass Hongkong nicht mehr unabhängig von China sei. Gemäß einem im vergangenen Jahr vom US-Kongress verabschiedeten Gesetz muss die US-Regierung Hongkong alljährlich bescheinigen, dass das Sonderverwaltungsgebiet weiterhin von China autonom ist. Dies ist die Voraussetzung dafür, dass die Finanzmetropole laut US-Recht einen Sonderstatus in Handelsfragen genießt. Pompeos Äußerungen schürten Ängste, dass ausländische Investoren und Unternehmen das Vertrauen in Hongkong verlieren und sich aus der Stadt zurückziehen könnten. An den Börsen in Japan und Australien überwog derweil der Konjunkturoptimismus. Unter den Einzelwerten stiegen Nissan in Tokio um 8,2 Prozent und Mitsubishi Motors um 6,4 Prozent. Sie wurden von den geplanten Kostensenkungen der Allianz mit dem französischen Autohersteller Renault nach oben getragen, die am Vortag nach Börsenschluss in Japan bekanntgegeben wurden.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

HHLA spricht mit Eurokai und BLG über strategische Kooperation

Zwischen den Logistik-Dienstleistern Hamburger Hafen (HHLA), Eurokai und BLG bahnt sich eine vertiefte Zusammenarbeit an. Wie die Hamburger Hafen und Logistik AG mitteilte, laufen zwischen den drei Unternehmen Sondierungsgespräche über eine engere Kooperation im Containergeschäft in der deutschen Bucht.

Moody's stuft IAG und Easjet wegen Coronavirus-Pandemie ab

Die Ratingagentur Moody's hat den britischen Airlinekonzern IAG und die Fluggesellschaft Easyjet abgestuft. Das Rating für die International Consolidated Airlines Group (IAG) nahm Moody's von Baa3 auf Ba1 zurück, die Bonitätsnote für Easyjet wurde von Baa2 auf Baa3 herabgestuft. Der Ausblick ist jeweils negativ.

Renault wegen Nissan mit 3,6 Mrd Euro belastet

Die Renault SA wird von den Verlusten ihres japanischen Partners Nissan Motor erheblich geschmälert. Wie der französische Autobauer mitteilte, wird der Gewinn im ersten Quartal durch Nissan mit 3,6 Milliarden Euro belastet.

Moody's stuft Renault auf Ba2 ab, Ausblick negativ

Die Ratingagentur Moody's hat ihr Corporate Family Rating (CFR) für den Autobauer Renault von Ba1 auf Ba2 gesenkt. Der Ausblick für die Bonität ist negativ. Der Konjunkturabschwung infolge der Coronavirus-Pandemie werde die Finanzkennzahlen des französischen Konzerns belasten, schreiben die Ratinganalysten von Moody's Investors Service.

Rolls-Royce-Aktie fällt nach Ausstieg von Hedgefonds AKO Capital

Der Hedgefonds AKO Capital hat sich von seinem 5,2-prozentigen Anteil an der Rolls-Royce Holdings plc getrennt und die Aktie damit auf Talfahrt geschickt. Der Kurs fiel um 28,2 Pence oder 8,15 Prozent auf 317,7 Pence.

EU-Gericht kippt Veto aus Brüssel gegen Verkauf von O2 in Großbritannien

Das Veto der EU-Kommission gegen eine 2016 geplatzte Fusion auf dem britischen Mobilfunkmarkt ist nach einem Urteil des Gerichts der Europäischen Union (EuG) nichtig. Der Brüsseler Behörde seien bei ihrem Entschluss, den Verkauf des britischen Mobilfunkanbieters O2 an den Hutchison-Konzern zu untersagen, "mehrere Rechts- und Beurteilungsfehler unterlaufen", erklärte das Gericht am Donnerstag in Luxemburg.

Verlust von Abercrombie & Fitch größer als erwartet

Die Modekette Abercrombie & Fitch ist im ersten Quartal aufgrund der Corona-Pandemie tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Das US-Unternehmen, das seine Filialen nach und nach wieder öffnet, verfehlte die Erwartungen der Analysten.

Tesla-Konkurrent Nio übertrifft Erwartungen im ersten Quartal

Der chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen Nio hat sich im ersten Quartal trotz der Corona-Pandemie gut geschlagen. Das Unternehmen hat in den ersten drei Monaten des Jahres 3.838 Fahrzeuge ausgeliefert. Ein Rückgang gegenüber den 8.224 Autos im vierten Quartal 2019 und den 3.989 im Vorjahreszeitraum. Die Umsätze beliefen sich auf rund 194 Millionen Euro, was über den von Analysten erwarteten 180 Millionen Dollar liegt. Auch der verbuchte Verlust von 23 Cent je Aktie, fiel nicht ganz so schlecht wie vom Markt erwartet aus.

