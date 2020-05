FRANKFURT (Dow Jones)--Im Gefolge der Wall Street drehte der nachbörsliche Markt nach unten ab. Anlass war die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, am Freitag über Maßnahmen der USA wegen Chinas Hongkong-Politik zu informieren. Am Mittwoch hatte die US-Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ihren Sonderstatus nach US-Recht entzogen und damit auf ein in Peking geplantes Sicherheitsgesetz reagiert. Mit der Ankündigung kehren Sorgen wegen eines neuen Handelskriegs zurück.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 11.692 11.781 -0,8% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

