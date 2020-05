Jefferies hat heute eine Gesamtspende in Höhe von 9,25 Millionen US-Dollar an über 85 verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen bekannt gegeben. Dies ist das Ergebnis einer unternehmensweiten, globalen Initiative im Andenken an ihren verstorbenen CFO Peg Broadbent, der dieser verheerenden Krankheit zum Opfer gefallen ist.

Im Rahmen des Global Coronavirus Relief Charity Day der Firma, der am 27. Mai stattfand, haben die Kunden von Jefferies ihren Teil dazu beigetragen, einen Betrag von 7,65 Millionen US-Dollar an gespendeten Netto-Handelskommissionen bereitzustellen. Darüber hinaus wird Jefferies als Unternehmen eine Million US-Dollar als Direktspende beisteuern. Die freiwilligen Spenden der 3.822 Mitarbeiter von Jefferies beliefen sich auf insgesamt 600.000 US-Dollar.

"Wir sind stolz auf unsere gesamte Jefferies-Familie, dass es ihr gelungen ist, 9,25 Millionen US-Dollar aufzubringen, und dankbar für die unglaubliche Unterstützung, die wir von unseren Kunden beim Kampf gegen Covid-19 erfahren haben. Die Gesamtspende von 9,25 Millionen US-Dollar wird heute überwiesen und geht an über 85 wohltätige Organisationen weltweit, die an vorderster Front den von der Coronavirus-Pandemie am stärksten betroffenen Menschen helfen. Wir haben eine große Zahl an Hilfsorganisationen weltweit ausgewählt, da wir alle von dieser Tragödie betroffen sind, insbesondere aber die am stärksten Benachteiligten und Bedürftigen unter uns.

Unter den Hilfsorganisationen sind große und kleine Organisationen wie Lebensmittelbanken, Kinderbetreuungsdienste, Unterstützung mit PSA und anderen medizinischen Verbrauchsmaterialien, Hilfe für Ärzte an vorderster Front, Hilfe für betroffene Militärangehörige, örtliche Jugendzentren, Unterstützung für Polizei und Feuerwehr, Ausbildung und Umschulung von Arbeitskräften und viele andere unverzichtbare Bereiche, die auf Spenden angewiesen sind. Wir danken unseren Mitarbeitern und Kunden für ihre Unterstützung bei der Auswahl vieler dieser beeindruckenden Wohltätigkeitsorganisationen.

Schließlich möchten wir bei Jefferies all den engagierten Fachkräften danken, die unermüdlich an vorderster Front arbeiten, um den Bedürftigen zu helfen. Es ist uns eine Ehre, diese wahren Helden in Pegs Namen zu unterstützen."

Die nachstehend aufgeführten Beträge werden sofort an diese renommierten Organisationen überwiesen:

NYC Mayor's Fund Peg's Cure 150.000 USD All Hands and Hearts 150.000 USD American Heart Association 150.000 USD Bowery Mission 150.000 USD Hackensack Meridian Health Foundation 150.000 USD Houston Police Foundation 150.000 USD International Rescue Committee 150.000 USD Robin Hood Foundation 150.000 USD Strive 150.000 USD The Bass Foundation 150.000 USD World Central Kitchen 150.000 USD We Can TogetherFromHome 100.000 USD Achievement First 100.000 USD Aktion Deutschland Hilft 100.000 USD Alzheimer's Association 100.000 USD Ambitious About Autism 100.000 USD Barnardo's 100.000 USD BMS Family Health and Wellness Center 100.000 USD Bob Woodruff Foundation 100.000 USD Boys Girls Clubs of the Austin Area 100.000 USD Brewers Community Foundation 100.000 USD Buttle UK 100.000 USD Central Texas Food Bank 100.000 USD Chelsea and Westminster Hospital NHS Foundation Trust 100.000 USD Chrysalis 100.000 USD City Harvest 100.000 USD Citymeals on Wheels 100.000 USD Columbia Children's Hospital 100.000 USD Community Food Bank of New Jersey 100.000 USD Covenant House 100.000 USD Doctors Without Borders 100.000 USD East High EOP (Education Partnership Organization) 100.000 USD Elmhurst Hospital Charity 100.000 USD Family Promise of Bergen County 100.000 USD FarmLink 100.000 USD Feeding America 100.000 USD Food Bank For New York City 100.000 USD Foodlink 100.000 USD Habitat for Humanity Japan 100.000 USD Hance Family Foundation 100.000 USD Humanity Inclusion 100.000 USD Hunger Free America 100.000 USD Imperial Health Charity 100.000 USD Kids in Crisis 100.000 USD Kohka Foundation 100.000 USD Lahey Clinic Foundation 100.000 USD Mail Force Charity 100.000 USD Martha's Table 100.000 USD Médecins Sans Frontières 100.000 USD Memorial Hermann Foundation 100.000 USD My Sister's Place 100.000 USD National Emergencies Trust 100.000 USD Navajo Nation Covid-19 Relief Fund 100.000 USD Nazareth Housing 100.000 USD Neighbourly Community Fund 100.000 USD NHS Charities Together 100.000 USD Northwell Health's COVID-19 Emergency Fund 100.000 USD NYU Langone 100.000 USD Off Their Plate 100.000 USD Oxfam India 100.000 USD Philippine Disaster Resilience Foundation 100.000 USD Red Hook Initiative 100.000 USD Rosetree Trust 100.000 USD Royal College of Nursing Foundation 100.000 USD RVNAhealth 100.000 USD Second Harvest 100.000 USD Sempre Con Voi (Always with You) 100.000 USD St Michael's House 100.000 USD TBD 1 100.000 USD TBD 2 100.000 USD TBD 3 100.000 USD TCF Bank 100.000 USD The Care Workers Charity 100.000 USD The River Fund New York 100.000 USD The United Way of Central Indiana COVID-19 Relief Fund 100.000 USD The World Health Organization (WHO) 100.000 USD Trinity's Services Food for the Homeless 100.000 USD The Trussell Trust 100.000 USD UNICEF 100.000 USD UR Medicine Home Care's Meals on Wheels 100.000 USD URMC COVID-19 Emergency Fund 100.000 USD Valpo Surf Project, Inc. 100.000 USD Volunteers of Legal Service 100.000 USD Our Dream Their Smile 100.000 USD West Side Campaign Against Hunger 100.000 USD Women United in Philanthropy 100.000 USD Women's Center of Greater Danbury 100.000 USD

9.250.000 USD

