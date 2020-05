Die ersten Bundmöhren aus deutschem Anbau trafen in diesem Jahr auf einen von der Importware nur noch knapp versorgten Markt. Doch auch die verfügbaren Mengen aus dem frühen Anbau im Südwesten Deutschlands steigen nur langsam an, die Preise sind fest. Bildquelle: Shutterstock.com Verstärkt gelangen deutsche Bundmöhren aus dem Südwesten Deutschlands in...

Den vollständigen Artikel lesen ...