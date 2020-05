BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorsitzende des Bundeselternrats hat wegen der Corona-Krise gefordert, für die Zeit nach den Sommerferien mehr Räumlichkeiten für Unterricht zu organisieren. "Wir müssen davon ausgehen, dass auch nach den Ferien die Abstandsregeln weiter gelten", sagte Stephan Wassmuth den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitag). "Um möglichst viel Präsenzunterricht für möglichst viele Schüler zu ermöglichen, sollten auch andere Gebäude fürs Lernen genutzt werden: Vereinshäuser, kommunale Veranstaltungsräume, Tagungszentren, Kongressräume in Hotels oder sogar Messehallen."



Die Schulträger sollten bereits jetzt solche Ausweichlösungen einplanen, damit die Schulen nach den Sommerferien mit mehr Platz starten könnten. "Wir rechnen damit, dass es an den meisten Schulen eine Mischung aus Präsenzunterricht und digitalem Fernunterricht geben wird." Wassmuth forderte, die nächsten Wochen "dringend dazu nutzen, die Lehrer dafür fit zu machen". "Damit sämtliche Lehrer in der Lage sind, mit digitalen Systemen umzugehen und online zu unterrichten, sollten die Sommerferien für Schulungen genutzt werden."



Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, forderte klare Vorgaben für Fernunterricht. "So lange die Schulen noch nicht wieder im Regelbetrieb sind, aber auch für den Fall einer zweiten Infektionswelle brauchen wir klare Regeln für das Homeschooling", sagte er den Funke-Zeitungen. "Verpflichtende Anwesenheit bei Videoschalten mit dem Lehrer, die Pflicht zum Erledigen von Aufgaben und eine einheitliche Regelung zur Vergabe von Noten." Es dürfe nicht sein, dass das im Unverbindlichen bleibe beziehungsweise "sich hier jede Schule und jedes Land eigene Regeln gibt"./sku/DP/zb

