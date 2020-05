FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen verstärkt mitten in der Corona-Krise das Engagement im weltweit größten Automarkt. Der DAX-Konzern erhöht laut Mitteilung seine Beteiligung am chinesischen Elektrofahrzeug-Partner JAC Motors. Zudem übernimmt VW einen bedeutenden Anteil am Batteriehersteller Gotion: Der Wolfsburger Konzern werde größter Anteilseigner mit entsprechend erheblichen Einfluss. Insgesamt lässt sich VW die Einkäufe rund 2 Milliarden Euro kosten.

"Zusammen mit starken und verlässlichen Partnern baut Volkswagen seine E-Offensive in China weiter aus", sagte VW-CEO Herbert Diess laut Mitteilung. Das Segment der Elektroautos biete großes Potenzial für JAC Volkswagen. "Durch unsere strategische Beteiligung an Gotion treiben wir auch in China aktiv die Entwicklung der Batteriezelle voran", ergänzte Diess.

VW erhöht den Angaben zufolge die Anteile am Joint Venture JAC Volkswagen auf 75 Prozent und erwirbt 50 Prozent an der Muttergesellschaft JAG. Die beiden Transaktionen kosteten rund 1 Milliarde Euro. Beim Batteriespezialisten Gotion steigt VW mit 26 Prozent ein, ebenfalls für rund 1 Milliarde Euro.

Kontakt zum Autor: markus.klausen@dowjones.com

DJG/kla/jhe

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2020 00:26 ET (04:26 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.