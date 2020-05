Ein DAX von 12.000 (es fehlen nur 2 %) bedeutet einen Grenzwert. Das ergibt 40 % Gewinn seit dem Tief am 20.3.2020. Was tun? Wie man ein Portfolio absichert, lesen Sie heute in der AB-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de