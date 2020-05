The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.05.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.05.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000A17DU1 ERSTE GP BNK 14-20MTN1308 BD00 BON EUR NCA XFRA AT000B043328 UNICR.BK AUS. 14-20 78 BD00 BON EUR NCA XFRA AT000B043419 UNICR.BK AUS. 14-20 FLR82 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A12T0R8 HASPA IS.R.708 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1R0Z44 SACHSEN-ANH.LS13/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB32E0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.06A/19 BD00 BON EUR NCA XFRA XS1692489237 AAREAL BANK MTN.HPF.S.218 BD00 BON GBP NCA XFRA DE000HSH4JN8 HCOB HPF S.1888 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB2GD4 NORDLB IS.S.1682 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000RLP0694 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2015 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000WGZ8349 DZ BANK IS.A.660 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0000571036 REP. FSE OAT/PRINCIP.2022 BD01 BON EUR NCA SNWF XFRA FR0011560333 SANOFI SA 13/20 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA US165167CK12 CHESAPEAKE EN. 2021 BD01 BON USD NCA XFRA US165167CN50 CHESAPEAKE EN. 2022 BD01 BON USD NCA HZ1J XFRA US50077LAR78 KRAFT HEINZ F. 18/21 BD01 BON USD NCA XFRA AU3CB0209468 AU.PAC.AIRP.(MEL)2020 MTN BD02 BON AUD NCA XFRA CA780086KR45 ROYAL BK CDA 15/25 FLR BD02 BON CAD NCA 2SGL XFRA FR0012697928 SOC.GEN.SFH 15/25 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA US165167BU03 CHESAPEAKE EN. 06/20 BD02 BON USD NCA XFRA US165167CG00 CHESAPEAKE EN. 2021 BD02 BON USD NCA HZ1A XFRA USU42314AA95 KRAFT HEINZ F.15/25 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS0938014742 COCA-C. AMATIL 13/20 MTN BD02 BON AUD NCA XFRA XS1074418671 AUSTRIA 14/20 FLR MTN BD02 BON EUR N