FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.05.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTED9 XFRA US2960561049 ESCALADE INC. 0.114 EUREBA XFRA US2786421030 EBAY INC. DL-,001 0.145 EURCQK XFRA US21871D1037 CORELOGIC INC. DL-,00001 0.200 EURTI2 XFRA US2168311072 COOPER TIRE RUBBER DL 1 0.095 EURCM8 XFRA US20451N1019 COMPASS MINER.INTL DL-,01 0.654 EURXCIA XFRA US16945R1041 CN UNICOM(HK)LTD.H ADR/10 0.189 EURZCHA XFRA US1694261033 CHINA TELECOM H ADR/100 1.465 EURCYT XFRA US1567001060 CENTURYLINK INC. DL 1 0.227 EURBKD XFRA US1167941087 BRUKER CORP. DL -,01 0.036 EURBGW XFRA US0997241064 BORGWARNER INC. DL-,01 0.154 EURBL8 XFRA US0584981064 BALL CORP. 0.136 EURAB5 XFRA US0454871056 ASSOC. BANC-CORP DL-,01 0.164 EURZ85 XFRA NO0010073489 AUSTEVOLL SEAFOOD NK 0,5 0.230 EURQHI XFRA KYG810431042 SHIMAO PPTY HLDGS HD-,10 0.100 EUR36Y XFRA KYG6141X1079 MING FAI INTL HLDG.HD-,01 0.004 EURPGB1 XFRA ID1000111602 PT PERUSAHA.GAS NEG.RP100 0.003 EUREOAN XFRA DE000ENAG999 E.ON SE NA O.N. 0.460 EURIVU XFRA DE0007448508 IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N. 0.160 EURMRK XFRA DE0006599905 MERCK KGAA O.N. 1.300 EURFHW XFRA DE0005767909 FERNHEIZ.NEUKOELLN O.N. 0.800 EUREUX XFRA DE0005660104 EUWAX AG O.N. 3.260 EURDUE XFRA DE0005565204 DUERR AG O.N. 0.800 EURHG1 XFRA DE0005297204 HOMAG GROUP AG 1.010 EURAOF XFRA DE0005104400 ATOSS SOFTWARE AG 2.550 EUR2SI XFRA US8606301021 STIFEL FINL CORP. DL-,15 0.154 EURTZ1 XFRA CA89346D1078 TRANSALTA CORP. 0.028 EURSEP XFRA CA81373C1023 SECURE ENERGY SERVICES 0.002 EURQXP1 XFRA CA65548P4033 NORBORD INC. 0.033 EURAE9 XFRA CA0084741085 AGNICO EAGLE MINES LTD. 0.182 EURGIO XFRA BMG6901M1010 GIORDANO INTL HD-,05 0.005 EUR6DA XFRA US00790R1041 ADVANCED DRAIN.SYS.DL-,01 0.082 EURFL2P XFRA US3379307057 FLAGSTAR BANC. DL-,001 0.045 EURBC0 XFRA US09739D1000 BOISE CASCADE CO. DL -,01 0.091 EURUF3 XFRA US90278Q1085 UFP INDS INC. 0.114 EUR3AL XFRA FR0013258662 ALD EO 1,50 0.630 EUR