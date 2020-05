Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX verzeichnete gestern den fünften Gewinntag in Folge. Diesmal ging es um gut ein Prozent für ihn aufwärts. Seit Beginn des Mais hat er damit bereits rund 900 Punkte zugelegt. Gestern schloss er bei 11.781 Zählern. Marktidee: Lufthansa. Die Aktie der Lufthansa erreichte im Januar 2018 ein Rekordhoch bei 31,26 Euro. Seither dominieren die Bären das übergeordnete Kursgeschehen. Bei 7,02 Euro markierte der Wert im April ein 17-Jahres-Tief. Oberhalb dieser Marke komplettierte er am 18. Mai einen mittelfristigen Boden in Gestalt eines fallenden Keils. Mit der nachfolgenden Überwindung der 50-Tage-Linie gewann die Kurserholung deutlich an Dynamik.