Nach den neuesten Daten des deutschen Robert-Koch-Instituts (RKI) stieg die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle auf 180.458, wobei am Freitag insgesamt 8.450 Todesfälle gemeldet wurden. Die Zahl der Neuinfektionen verdoppelt sich gegenüber dem Donnerstag, da sich die deutsche Wirtschaft weiter öffnet. Die Zahl der Fälle stieg in Deutschland am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...