HHLA, Eurokai und BLG führen ergebnisoffene Gespräche über engere KooperationDGAP-Ad-hoc: BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877- / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss/Kooperation HHLA, Eurokai und BLG führen ergebnisoffene Gespräche über engere Kooperation29.05.2020 / 08:38 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Ad-hoc MeldungVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Marktmissbrauchsverordnung (MAR)BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877- (WKN 526160 / ISIN DE0005261606)Die EUROGATE GmbH & Co. KGaA, KG, Bremen, das Gemeinschaftsunternehmen der EUROKAI GmbH & Co. KGaA und der BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG, führt aktuell mit der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) erste Sondierungsgespräche. Die Unternehmen tauschen sich zu den Möglichkeiten einer engeren Kooperation im Containergeschäft in Deutschland aus. Diese Gespräche befinden sich in einem sehr frühen Stadium und werden ergebnisoffen geführt.Bremen, den 29. Mai 2020BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT-Aktiengesellschaft von 1877-DER VORSTAND29.05.2020 CET/CEST Sprache: Deutsch Unternehmen: BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877- Präsident-Kennedy-Platz 1 28203 Bremen Deutschland Telefon: 04 21-39 8-33 85 Fax: 04 21-39 8-32 33 E-Mail: ir@blg.de Internet: www.blg-logistics.com/investor-relations ISIN: DE0005261606 WKN: 526160 Börsen: Regulierter Markt in Berlin; Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg