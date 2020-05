Aldi Nord und Aldi Süd führen unternehmensweit eine Düsseldorfer Palette aus Kunststoff ein. Ab Herbst 2020 ersetzen beide Discounter nach und nach die klassische Holzpalette in der Größe 80 x 60 cm durch eine Kunststoff-Version. Die sogenannte "Kunststoff Düsseldorfer Palette" (KDP) ist komplett recyclingfähig und besteht bereits zu rund einem Drittel aus Rezyklat, also wiederverwertetem Kunststoff, unter anderem aus der gelben Tonne. Produziert wird die KDP von Walther Faltsysteme. Flexibler Allrounder im Logistikalltag "Die Kunststoffpaletten sind technologisch State of the Art. Eine echte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...