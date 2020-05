BERLIN, 29. Mai (WNM/BVL/Andreas Tief) - Algenblätter sind ein fester Bestandteil der asiatischen Küche, allerdings nehmen diese häufig Schadstoffe aus der Umwelt auf. Bei Untersuchungen wurden besonders hohe Gehalte an Cadmium, Blei, Arsen und Aluminium in getrockneten Algenblättern nachgewiesen, wie das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit mitteilte. Auch die gemessenen Jodgehalte waren in der Regel zu hoch und möglicherweise gesundheitsschädlich. Getrocknete Algenblätter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...