++ Merck will Impfstoffkandidaten des Baylor College beschleunigen ++

27.05.: Der Darmstädter Pharmakonzern Merck und das im texanischen Houston ansässige Baylor College of Medicine haben eine Erweiterung ihrer laufenden Kooperation bekannt gegeben. Gemeinsam wollen sie eine Herstellungsplattform weiterentwickeln, um den Übergang zu klinischen Phase-I-Studien zu beschleunigen und zur Bekämpfung von Covid-19 beizutragen. "Die Impfstoffherstellung ist äußerst kompliziert. Daher arbeiten wir gemeinsam an einem Prozessentwicklungsansatz für die schnellere Produktion von Baylors Covid-19-Impfstoffkandidaten", sagte Udit Batra, Mitglied der Geschäftsleitung von Merck und CEO Life Science. "Um diese Pandemie bekämpfen zu können, muss innerhalb kürzester Zeit Impfstoff in bislang ungekanntem Ausmaß produziert werden. Um dies zu schaffen, müssen so viele Ansätze wie möglich verfolgt werden."

Aufgrund der Komplexität und Vielfalt der Impfstoffmodalitäten gibt es keine Standardvorlagen oder -prozesse für die Fertigung. Auf der Grundlage wichtiger Erkenntnisse aus ihrer laufenden Kooperation zu einem Bilharziose-Impfstoff will Merck gemeinsam mit Forschern des Baylor College of Medicine und des Texas Children"s Hospital Center for Vaccine Development die Produktionsprozesse beschleunigen, um zwei Covid-19-Impfstoffkandidaten voranzubringen, darunter den CoV-Impfstoffkandidaten RBD219-N1, der noch in diesem Jahr in die Phase der klinischen Prüfung eintreten soll. Das Unternehmen will dazu beitragen, die Produzierbarkeit im großtechnischen Maßstab zu beschleunigen. Schwerpunkte der Kooperation sollen die Optimierung von Effizienz, Ausbeute, Robustheit, Skalierbarkeit und Kosten der Produktion sein. "Dank der Erweiterung unserer Zusammenarbeit auf pandemische Erkrankungen können wir jetzt die Entwicklung eines skalier- und bezahlbaren Herstellungsprozesses für unsere Covid-19-Impfstoffkandidaten beschleunigen, um sie so schnell wie möglich durch die Entwicklungsphasen zu bringen und die Impfstoffproduktion in Schwellenländern zu unterstützen", sagte Bottazzi, Leiterin der Produktentwicklungsaktivitäten und Vizedekanin der National School of Tropical Medicine am Baylor College of Medicine.

++ Corona-Brauerei nimmt Betrieb wieder auf ++

22.05.: Die Biersorte Corona soll ab Juni wieder in Mexico-Stadt gebraut werden. Die Brauerei der mexikanischen Biermarke hatte aufgrund der Covid-19 Epidemie am 6. April die Produktion für den inländischen Markt eingestellt. Den Exportbedarf, insbesondere für die USA, hatte zwischenzeitlich die Grupo Modelo übernommen, eine Tochter des Getränkekonzerns AB Inbev. Corona ist die beliebteste mexikanische Biermarke, sowohl in Mexico wie auch weltweit.

++ Konzerne fordern klimafreundlichen "Wiederaufbau" ++

19.05.: Über 150 große multinationale Unternehmen haben weltweit Regierungen aufgefordert, ihre Covid-19-Wirtschaftshilfe- und Wiederaufbaubemühungen an den neuesten Erkenntnissen der Klimawissenschaft auszurichten. Mit der Unterzeichnung der Erklärung bekräftigen die unterstützenden Unternehmen - darunter unter anderem Astra Zeneca, Bayer, Beiersdorf, Grundfos, Henkel, Nestlé, Novartis und Sanofi - ihre eigenen wissenschaftsbasierten Verpflichtungen zur Erreichung der Netto-Null-Kohlenstoffemissionen. Außerdem fordern sie die Regierungen auf, einen schnelleren und gerechteren Übergang von einer grauen zu einer grünen Wirtschaft zu priorisieren. Die Erklärung kommt zu einem Zeitpunkt, wo Regierungen auf der ganzen Welt an Hilfspaketen arbeiten, um sich von den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie zu erholen, und wo sie sich darauf vorbereiten, verbesserte nationale Klimapläne im Rahmen des Pariser Abkommens vorzulegen.

Die Initiative beabsichtigt nach eigenem Bekunden, Unternehmen und Regierungen zu vereinen, damit sie sich besser erholen und die größten positiven Auswirkungen für die Menschen, den Wohlstand und den Planeten erzielen können. Darüber hinaus wollen die Unternehmen

zeigen, dass die besten Entscheidungen und Handlungen wissenschaftlich fundiert sind;

in Erholung und Widerstandsfähigkeit für systemische sozioökonomische Transformationen investieren;

mit Regierungen zusammenarbeiten und die Bewegung vergrößern.

++ vfa sieht Impfstoff-Entwicklung in Europa auf Augenhöhe mit USA, China und Indien ++

18.05.:"Europa ist in der Entwicklung von Corona-Impfstoffen auf Augenhöhe mit den drei anderen großen Akteuren des internationalen Geschehens: Den USA, China und Indien", sagt vfa-Präsident Han Steutel mit Blick auf die aktuelle Diskussion um künftige Impfstoffe. Forschende Pharma-Unternehmen und Forschungsinstitute hätten in Rekordzeit mehr als 120 Corona-Impfprojekte begonnen. In vielen Teilen der Welt. Sie führen Studien mit Freiwilligen in vielen Ländern und auf mehreren Kontinenten gleichzeitig durch. Und sie fahren jetzt weltweit ihre Produktionskapazitäten hoch: Europa und Deutschland sind dabei stark vertreten. Der vfa-Präsident ist optimistisch, dass 2021 in globalem Maßstab geimpft werden kann. Denn er geht davon aus, dass viele Anbieter gleichzeitig - oder mit geringem zeitlichem Abstand - Impfstoffe anbieten werden. Das wird die Möglichkeit schaffen, weltweit zu agieren. Und das ist auch nötig: "Denn Corona hat keinen Paß," wie Steutel betont.

++ Eppendorf will Verbrauchsmittel-Produktion deutlich erweitern ++

18.05.: Die Eppendorf Gruppe erweitert ihre Produktions-kapazitäten am Standort in Oldenburg in Holstein durch den Neubau von zwei weiteren Produktionshallen. Das Tochterunternerhmen Eppendorf Polymere, das Verbrauchsmaterial wie Pipettenspitzen und Gefäße, Mikrotiterplatten sowie Einweg-Bioreaktor-Gefäße herstellt, wills os die Kapazität um rund 30 Prozent steigern. Aktuell werden diese Produkte besonders stark von Diagnostiklaboren und von Impfstoffherstellern rund um den Globus nachgefragt, die an Impfostoffen gegen das Coronavirus forschen oder SARS-CoV-2 Tests durchführen.

++ Ehrlich-Institut rechnet mit zulassungsfähigem Impfstoff-Kandidat bis Ende 2020 ++

Das für die Zulassung von Impfstoffen zuständige Paul-Ehrlich-Institut rechnet damit, dass bis Ende 2020 über die Zulassung eines Impfstoffs gegen das Corona-Virus gerechnet werden kann. Zudem sollen, so ein Bericht der Zeitung Mannheimer Morgen, drei weitere Impfstoffkandidaten in Deutschland klinisch geprüft werden.

++ Merck spendet 2 Mio. FFP2-Masken ++

12.05.: Der Pharma- und Chemiekonzern Merck hat angekündigt, insgesamt 2 Mio. FFP2-Masken zu spenden- unter anderem nach Deutschland, Frankreich und in die USA. Das Unternehmen will die Kosten für den Einkauf und den Transport der Schutzausrüstung tragen. Die Spende soll vor allem dem Personal im Gesundheitswesen helfen; die Verteilung der Schutzmasken übernehmen die entsprechenden Behörden und Träger. Die Ausrüstung deckt den Angaben von Merck zufolge etwa den Monatsbedarf von 30.000 Mitarbeiter im Gesundheitswesen "In diesen beispiellosen Zeiten sind wir dankbar für das unglaubliche Engagement und die großartige Arbeit von allen, die an vorderster Front gegen Covid-19 kämpfen", erklärte Belén Garijo, Mitglied der Geschäftsleitung und CEO Healthcare.

++ Regierung will Impfstoffproduktion mit 750 Mio. Euro fördern ++

11.05.: Die deutsche Bundesregierung will die Entwicklung und Produktion eines Corona-Impfstoffes vorantreiben. Dazu soll ein Programm im Wert von 750 Mio. Euro aufgelegt werden. Unter anderem sollen damit klinische Studien mit einer größeren Anzahl an Probanden ermöglicht werden. Aber auch Vorbereitungen für die Massenproduktion des Impfstoffes sollen damit finanziert werden - unter anderem die Beschaffung von Inhaltsstoffen oder Verträge mit Lohnabfüllern.

++ Etikettenanbieter Schreiner produziert Gesichtsmasken ++

11.05.: Um ihre Mitarbeiter bestmöglich vor einer Ansteckung durch das Corona-Virus zu schützen und zugleich die Produktionsstabilität zu gewährleisten, hat die Schreiner Group eigene Mund-Nase-Masken aus Vlies entwickelt. Der Etiketten- und Verpackungsspezialist hat in kurzer Zeit die maschinelle Produktion an den hauseigenen Stanzanlagen umgesetzt. Im Fokus steht dabei der Eigenbedarf für die über 1.000 Mitarbeiter. Da Masken nach wie vor ein begehrtes Gut sind, unterstützt der Hersteller jedoch auch andere Unternehmen und Institutionen, die das Ansteckungsrisiko ihrer Mitarbeiter verringern möchten. Wie viele andere Unternehmen stand zu Beginn der Corona-Krise auch die Schreiner Group vor der Herausforderung, die Sicherheit ihrer Mitarbeiter zu verbessern. "Masken wurden dringend benötigt, waren aber kaum zu bekommen", berichtet Geschäftsführer Roland Schreiner. Deshalb hat die Abteilung Forschung + Entwicklung eine eigene Lösung für den unternehmensinternen Einsatz entwickelt und aufgrund des Mitarbeiter-Feedbacks optimiert. Doch schon bald meldeten sich dank Mund-zu-Mund-Propaganda erste Unternehmen, die Interesse an den Mund-Nase-Masken der Schreiner Group hatten. "So wandelte sich etwas, was als Eigenbedarf begann, zu dem Wunsch, auch anderen Unternehmen zu helfen und in dieser Krise einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten", erzählt Roland Schreiner. "Sofern es unsere Kapazitäten erlauben, produzieren wir auch auf Nachfrage." Neben anderen Firmen zählen bisher ein renommiertes ...

