Denn die Kurzarbeit beendet die Firma ja mit dieser Woche. Im Herbst werden zudem 45 Lehrlinge neu aufgenommen. Dann gibt es insgesamt 170 Lehrlinge in 13 Lehrberufen, teilte Pierer Mobility am Freitag mit. An der Börse kommt das gut an: Im frühen SIX-Handel gewinnt die Pierer Mobility-Aktie zeitweise 3,2 Prozent auf 43,50 Franken. (Schluss) phs/pro APA

