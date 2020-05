Zürich (ots) - Das Beratungsunternehmen AWK Group ernennt Adrian Marti zum neuen Partner. Der ausgewiesene Sicherheitsexperte übernimmt per 1. Juli 2020 die Verantwortung für den Ausbau des strategischen Geschäftsfelds "Cyber Security & Privacy". Ziel ist es, diesen Bereich perspektivisch auf 150 Mitarbeitende aufzustocken.Adrian Marti leitet bis anhin die strategische Wachstumsinitiative "Integrale Sicherheit" bei AWK Group und hat seit der Übernahme dieser Führungsfunktion vor etwas mehr als anderthalb Jahren ein Team von 40 Mitarbeitenden aufgebaut.Als Chief Information Security Officer (CISO) hat Marti zudem die Verantwortung für die Sicherheitsstrategie, das Risikomanagement, das Business Continuity Management und weitere Security-relevante Bereiche der AWK Gruppe.Der diplomierte Physiker mit Doktorat und einem Executive MBA trat 2002 als Senior Consultant in die AWK Group AG ein, nachdem er bereits während zwei Jahren beim Tochterunternehmen Swiss Technology Consulting Group als Berater tätig war. Adrian Marti hatte seine berufliche Laufbahn bei der Keller AG für Druckmesstechnik in Winterthur gestartet und sich im weiteren Verlauf seiner Karriere zum Certified Information Security Professional (CISSP ISC2), Certified Information Security Manager (CISM ISACA), Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC ISACA) und zertifizierten Lead Auditor ISO 27001:2005 weitergebildet.Der Geschäftsbereich Cyber Security & Privacy unterstützt Unternehmen beim Schutz gegen Cyberbedrohungen mit vorausschauendem Cyber Security Management sowie im Aufbau von Resilienz für den Ereignisfall im Einklang mit den strategischen Geschäftszielen. Aufgrund der zunehmenden Relevanz dieser Themen strebt AWK ein substanzielles Wachstum in diesem Bereich an, der 2025 rund 150 Mitarbeitende umfassen soll.Erst kürzlich hatte die AWK Group im Zuge der Geschäftsberichterstattung ambitiöse Expansionspläne in allen Geschäftsfeldern verkündet. Cyber Security & Privacy kommt in diesem Zusammenhang aufgrund der Markttrends besonderes Augenmerk zu. AWK Group ist daneben in den Kernkompetenzen Digital Strategy & Innovation, IT-Advisory, Project Management & Transformation sowie Data Science erfolgreich unterwegs."Informationssicherheit ist eines der zentralen Themen für alle Industrien", erläutert Oliver Vaterlaus, CEO der AWK Group. "Adrian Marti kennt dank seinen Erfahrungen und seiner Kompetenzen alle Aspekte der Cyber Security sowohl aus Innen- wie auch Aussenperspektive. Gebündelt mit seinem umfassenden Beratungsknow-how und seiner Führungsstärke kann er diesem für uns strategisch wichtigen Geschäftsfeld die richtigen Impulse verleihen, den Kunden Mehrwert bieten und den geplanten Ausbau forcieren."Über AWK GroupAWK ist mit über 330 Mitarbeitenden eines der grössten unabhängigen Schweizer Beratungsunternehmen für Strategieentwicklung, Informationstechnologie und Digitalisierung. Das Unternehmen ist schweizweit tätig mit Standorten in Zürich, Bern, Basel und Lausanne. Unsere Core Services umfassen Digital Strategy & Innovation, Data Analytics & AI, Project Management & Transformation, IT-Advisory und Cyber Security & Privacy.Kurz-Bio Dr. Adrian MartiDr. Adrian Marti ist seit 2001 für die AWK Group tätig. Seit 2008 leitet er den Kompetenzbereich Sicherheit und wurde 2018 zum Chief Information Security Officer (CISO) des Unternehmens ernannt. Adrian Marti kann auf 20 Jahre Erfahrung im Consulting Business zurückblicken. Im Rahmen seiner erfolgreichen Berufspraxis hat er das Dienstleistungsportfolio Cyber Security & Privacy der AWK Group aufgebaut und zahlreiche Strategie-, Konzept-, Realisierungsprojekte und Audits in der Privatwirtschaft (Industrie, Energieversorgung, Gesundheitswesen, Handel, Telecom) und bei der öffentlichen Hand (Bund, Kantone, Forschung) in allen Disziplinen der Informationssicherheit geleitet. Von 2006 bis 2010 war er zudem nebenamtlicher Dozent für Informationsmanagement an der Hochschule für Wirtschaft (HSW) Luzern.Den Grundstein für seine Berufslaufbahn legte Adrian Marti mit einem Studium der Experimentalphysik und einem Doktorat am Physikalischen Institut der Universität Bern. 1996 graduierte er an der William E. Simon School of Business Administration zum Executive MBA. Ergänzend dazu erlangte Adrian Marti diverse Zertifizierungen im Umfeld der Informationssicherheit: CISSP, CISM, CRISC, Lead Autor ISO 27001.Adrian Marti ist Partner im Bereich Cyber Security & Privacy bei der AWK Group. Er ist verheiratet und engagiert sich privat in der Stützpunktfeuerwehr Frauenfeld.Für weitere Informationen:AWK Group AGJacqueline LeichseringLeutschenbachstrasse 45, 8050 ZürichTel.: +41 79 462 60 52jacqueline.leichsering@awk.chOriginal-Content von: AWK Group AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100068944/100848601