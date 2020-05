Zürich (awp) - Die vier CS-Immobilienfonds 1a Immo PK, Interswiss, LogisticsPlus und Siat haben im ersten Halbjahr 2019/20 (per Ende März) "solide Ergebnisse" erzielt. Die Covid-19-Pandemie habe die Mietzinseinnahmen der Fonds bisher nur in geringem Masse beeinflusst, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Generell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...