Die TUI-Aktie verliert einen Teil der zuletzt viel beschriebenen Sommer-2020-Fantasie: Wie das Unternehmen heute mitgeteilt hat, sind in Großbritannien alle Reisen ins Ausland bis Anfang Juli gestrichen worden. Kreuzfahrten solle es erst wieder frühestens Ende November geben, und auch Reisen an Seen und Gebirge werden demnach bis Ende September nicht stattfinden. Für die Aktie geht es weiter gen Süden.Für den Reiseveranstalter, der zuletzt durch die Aussicht auf Lockerungen der Reisebeschränkungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...