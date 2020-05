FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS ADMIRAL GROUP TO 'EQUAL WEIGHT' ('OVERWEIGHT') TARGET 2304(2376)P - BARCLAYS CUTS INCHCAPE PRICE TARGET TO 800 (845) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 520 (539) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 425 (350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DIRECT LINE TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL WEIGHT') - TARGET 347(341)P - BARCLAYS RAISES HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 211 (208) PENCE - 'OVERWEIGHT' - GOLDMAN RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 750 (740) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES AO WORLD TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 165 (110) PENCE - JEFFERIES RAISES NETWORK INTL PRICE TARGET TO 430 (390) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES PROVIDENT FINANCIAL TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 250 (470) PENCE - LIBERUM RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 490 (430) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS DAILY MAIL PRICE TARGET TO 860 (900) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RESUMES SYNTHOMER WITH 'EQUAL-WEIGHT' - TARGET 350 PENCE - RBC CUTS POLYMETAL PRICE TARGET TO 1800 (1925) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 925 (870) PENCE - 'NEUTRAL'



