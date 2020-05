BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) legt laut einem Magazinbericht für die am kommenden Dienstag stattfindende Koalitionsrunde ein umfangreiches Konjunkturpaket vor. So wolle Scholz die Bezugsdauer von Kurzarbeitergeld von derzeit maximal einem Jahr auf zwei Jahre verdoppeln, berichtete das Nachrichtenmagazin Der Spiegel unter Berufung auf eine Vorlage des Bundesfinanzministeriums für das Treffen.

Zudem schlage er ein Nachfolgeprogramm für die 50-Milliarden-Euro-Hilfe für Kleinstunternehmen und Soloselbstständige vor. Davon sollten insbesondere das Gastgewerbe, Reisebüros, die Veranstaltungslogistik und die Messebranche profitieren.

Das Finanzministerium erklärte, man wolle einzelne Berichterstattungen wie üblich nicht kommentieren. "Grundsätzlich gilt: Das Konjunkturpaket wird zeitnah vorgestellt", erklärte ein Ministeriumssprecher. "Die Arbeiten dazu laufen noch. Es gibt daher keine abschließenden Festlegungen."

Hinzu kommen soll laut den Angaben des Magazins ein Rettungs- und Zukunftspaket Kultur, mit dem Scholz alternative Verbreitungsformen für Kunst fördern will. Um die Konsum- und Investitionsnachfrage zu steigern, will der Minister demnach die degressive Abschreibung für 2020 und 2021 wieder zulassen und einen einmaligen Kinderbonus von 300 Euro verteilen. Private Haushalte sollen zudem bei der EEG-Umlage entlastet werden. Unternehmen sollen geringwertige Wirtschaftsgüter künftig bis zu 1.000 Euro abschreiben dürfen, bisher lag die Grenze bei 800 Euro. Um die Wirtschaft zu modernisieren, will Scholz nach den Angaben mehr Geld für nachhaltige Mobilität bereitstellen, vor allem für die Bahn, aber auch für Ladestationen für Elektroautos.

Programm soll über 100 Milliarden kosten

Digitalisierung und Energiewende wolle er einen Schub verleihen, indem er deren steuerliche Förderung großzügiger gestalte. Regierungsexperten rechnen laut dem Magazin damit, dass das gesamte Programm mehr als 100 Milliarden Euro kostet. Die umstrittene Abwrackprämie sei in der Liste nicht enthalten, ebenso wenig wie die vorzeitige Abschaffung des Solidaritätszuschlags oder andere weitergehende Steuererleichterungen.

Wie das Magazin zudem berichtete, will der Koalitionsausschuss von Union und SPD am Dienstag über mögliche Kaufprämien für Autos entscheiden. Ein Autogipfel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), der für diesen Tag ursprünglich geplant war, sei abgesagt worden. Nun müsse die Regierung entscheiden. Zwar seien sich die Minister grundsätzlich einig, die Autoindustrie beim Verkauf klimafreundlicher Elektroautos zu unterstützen und den Ausbau der Ladeinfrastruktur fördern zu wollen.

Die von den Herstellern geforderten Prämien für Diesel- und Benzinautos stießen aber vor allem bei Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) und Scholz auf Widerstand. Die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, erklärte ebenfalls, dass der Autogipfel nicht wie geplant stattfinde. "Die Regierung hat erst noch internen Abstimmungsbedarf für den Koalitionsausschuss am gleichen Tag", sagte sie der Bild-Zeitung. "Deswegen findet der Termin nicht wie geplant statt." Die Frage nach einem Konjunkturimpuls für die Automobilindustrie stehe aber weiter auf der Agenda.

