Berlin (www.fondscheck.de) - Besonders in Krisenzeiten und seit Einführung des Euro (Januar 2002) stellen sich viele Anleger immer wieder die Frage, ob nicht ein Teil der Ersparnisse in anderen Währungen angelegt werden sollte, so die Experten der F&V Fondscenter AG.Häufig würden auch deutlich höhere Zinsen locken, die man in einer Fremdwährung erzielen könne. Bei der Suche nach einer Antwort sollten mehrere Fälle unterschieden werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...