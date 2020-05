Virtuelle Porr-HV 28.5.2020. CEO Karl-Heinz Strauss sprach Probleme in den Projektmärkten Norwegen und England an, wobei man sich aus England klar zurückziehe, in Norwegen habe man das gesamte Management ausgewechselt und mache weiter. Der Heimmarkt Österreich sei nach wie vor unser größter Markt, wir seien Marktführer in Österreich, und wir seien nahezu in jedem Tal in Österreich vertreten. Mit 20.3.2020 sei man in Österreich auf 20% heruntergefahren, mittlerweile arbeite man wieder zu 99%. Die Gesundheit unserer Mitarbeiter stehe im Vordergrund. Wir bedanken uns bei unseren Mitarbeitern, dass sie in dieser schweren Zeit gearbeitet haben, während alle anderen daheimgeblieben sind. Sie seien teils von Anrainern beschimpft worden (Anm: ...

