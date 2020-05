Moskau (ots) - Das Bezirksgericht Limassol auf Zypern hat die Beschlagnahme des Vermögens von zyprischen Muttergesellschaften der ICT-Gruppe im Zusammenhang mit der Klage der United Wagon Company (UWC) auf Schadenersatz in Höhe von mehr als acht Milliarden Rubel (über 100 Millionen Euro) bestätigt.Die Klage stützt sich auf eine Reihe von Transaktionen, die im Zeitraum 2015 bis 2018 abgeschlossen wurden und Merkmale von Geschäften aufweisen, die nicht zu marktüblichen Bedingungen abgeschlossen wurden, um, wie von UWC behauptet, Geld von dem Unternehmen an den ICT-Konzern abzuschöpfen.Die verdächtigen Transaktionen wurden im Zuge einer Untersuchung der Finanzgeschäfte der UWC-Gruppe aufgedeckt, die durchgeführt wurde, nachdem die russischen Banken TRUST und Otkritie FC Mehrheitsaktionäre des Unternehmens geworden waren."Als einer der Hauptaktionäre leitete TRUST eine forensische Untersuchung der UWC-Gruppe ein", so Aleksandr Sokolov, Vorstandsvorsitzender der Bank TRUST. "Hierbei wurde ein erheblicher Umfang von Transaktionen festgestellt, die der Grund für die durch UWC erhobenen Klage auf Erstattung der zugefügten Schäden waren. Wir begrüßen die Entscheidung des Gerichts, das Vermögen zu beschlagnahmen. Dadurch können es die Antragsgegner nicht verdecken und sich dem Urteil zum Inhalt des Streites nach seinem Erlass entziehen. Nach unserer Praxis ist die Eintreibung der abgezogenen Geldmittel unabhängig von der Gerichtsbarkeit der Antragsgegner zu erreichen."Über United Wagon CompanyUnited Wagon Company (UWC), Moskauer Börse: UWGN, ist eine führende Eisenbahnholding, die sich auf die Konstruktion, Herstellung und Instandhaltung von Güterwagen konzentriert. Die jährliche Produktionskapazität von UWC beläuft sich auf 22.000 Güterwagen und 90.000 Tonnen Eisenguss. Zur Holding gehören Tikhvin Freight Car Building Plant AG, TikhvinChemMash AG, TikhvinSpetsMash AG sowie NPC "Springs" GmbH, UNICON 1520 (Gütertransportunternehmen), Leasinggesellschaften unter der Marke RAIL1520, TAP "Titran-Express" AG (Gesellschaft zur Instandhaltung von Eisenbahnwagen). Die Gesellschaft besitzt auch das eigene Ingenieurszentrum von Forschungen und Entwicklungsarbeiten. UWC verfügt über ein eigenes Forschungs- und Entwicklungsingenieurzentrum. Das Unternehmen entwirft und produziert gemäß den Standards der Assoziation der amerikanischen Eisenbahnen, des Internationalen Eisenbahnverbands sowie den GOST-Normen. Die Deutsche Bahn hat UWC den Qualitätsstatus Q2 verliehen. www.uniwagon.com/en (https://www.uniwagon.com/en)Pressekontakt:United Wagon CompanyUnternehmenskommunikation+7 499 999 15 20press@uniwagon.comIndustrie-Contact AG für ÖffentlichkeitsarbeitJonathan Klimke+49 40 899 666 0jonathan.klimke@ic-gruppe.comOriginal-Content von: United Wagon Company, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144685/4609693