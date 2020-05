Heilbronn (ots) - Ein Zeitlager für alles, was gerade nicht ins Leben passt, das braucht jeder mal. Sei es, weil sich der Umzug ins neue Haus verzögert, weil der heimische Keller an die Kapazitätsgrenze kommt oder weil die Möbel und Kartons während eines längeren Auslandsaufenthalts eingelagert werden sollen. Und natürlich finden auch Ihre Autoreifen bei uns von Mein Extraplatz genauso ihren Lagerraum wie Ihre Wander- oder Skiausrüstung. Und wer nach einem Todesfall oder Trennung eine flexible Unterbringung für Hausrat und Kleidung sucht, ist bei unserem Selfstorage-Angebot in Heilbronn ebenso richtig. Wir bieten ein Mietlager, das für alle Fälle der Lagerung gerüstet ist.Aber nicht nur Privatleute nutzen das Angebot von Zeitlagern, sondern auch Gewerbetreibende, die Maschinen, Werkzeuge und Material einlagern und jederzeit Zugriff darauf haben möchten wissen das Storage-Angebot zu schätzen. Gerade dann, wenn sich das Mieten einer ganzen Lagerhalle nicht lohnt, rentiert es sich, fünf bis zehn Quadratmeter in unserem speziellen Lagerhaus in Heilbronn zu nutzen. Natürlich sind Sie auch als Dienstleister bei unserem Selfstorage-Angebot von Mein Extraplatz herzlich willkommen. Denn wenn es darum geht, für den Außendienst Materialien jederzeit verfügbar zu haben, ist der angemietete Lagerplatz genauso wertvoll wie dann, wenn Akten trocken und sicher eingelagert werden müssen. Das eigene Büro mit seinen begrenzten Unterstellmöglichkeiten kann so deutlich von der Einlagerung entlastet werden.Mein Extraplatz zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus. Die Abteile für das Lagergut sind in den Größen zwischen einem und 15 Quadratmetern verfügbar. Und wenn Sie weniger Platz für das Selfstorage brauchen, dann können Sie geräumige Schließfächer anmieten. Nicht zu verachten ist auch die Höhe der Räume: Bei bis zu 3,20 Meter Höhe ist jede Menge Platz für die Einlagerung nach oben. So findet jeder die Lagerfläche, die er braucht. Egal ob es um Möbel- oder Wareneinlagerung geht, darum einen Lagerraum für Aktenkartons zu finden oder eine Haushaltsauflösung in einem Zeitlager einzulagern, Mein Extraplatz bietet Ihnen eine Lagerbox für jeden Bedarf. Wenn Sie erst mal bei uns angekommen sind, müssen Sie sich über die Lagerung Ihres Besitzes keine Gedanken mehr machen.Die Flexibilität der Selbsteinlagerung bei Mein Extraplatz geht sogar so weit, dass die Mitverträge jederzeit von Ihrer Seite aus gekündigt werden können. Wer es lieber langfristig mag, der kann bei uns für seinen Lagerplatz Mietzeiten von bis zu zehn Jahren vereinbaren.Für den Zutritt ins Lagergebäude von Mein Extraplatz erhalten Sie eine individuelle PIN-Nummer, die Zugangskontrolle ist dadurch jederzeit gegeben. Das Gebäude ist 365 Tage im Jahr zugänglich, jeweils von 6 bis 22 Uhr. Selbstverständlich sind alle Lagerplätze am Standort in Heilbronn blickdicht verschlossen. Sie erhalten drei Schlüssel und haben somit alleinigen Zutritt zu Ihrem Extraplatz.Das Lagergebäude ist im Winter beheizt und somit frostgeschützt. Dadurch können auch empfindliche Möbel oder Musikinstrumente witterungsgeschützt eingelagert werden. Das isolierte Dach sorgt dafür, dass das Lagergut trocken und auch im Sommer bei milden Temperaturen verstaut ist. So sind auch Wertgegenstände sicher an ihrem Platz. Unser Lagerhaus Mein Extraplatz liegt zentral in Heilbronn, in unmittelbarer Nähe zur Hochschule. Es gibt ausreichend Parkplätze vor dem Gebäude.Der Einzug ins Lagerhaus ist denkbar einfach: Es gibt einen ebenerdigen Zugang, das Lagergut kann mit Hilfe von stabilen und großen Plattformwägen transportiert werden. Die Lagerräume im ersten Stock können bequem mit dem Lastenaufzug erreicht werden. Übrigens: Wir von Mein Extraplatz bieten unseren Kunden die Möglichkeit, einen Auto-Anhänger kostenlos für den Transport zu nutzen.Unserem Team von Mein Extraplatz ist der Servicegedanke besonders wichtig und wir bieten deshalb weit mehr an als nur einen hochwertigen Stauraum mit der gewünschten Quadratmeterzahl: Bei der Frage, wieviel Platz Sie brauchen, helfen wir mit unserer Erfahrung gerne weiter. Und auch bei der Suche nach einem geeigneten Umzugsunternehmen samt Umzugshelfern oder einem günstigen Transport-LKW oder Sprinter lassen wir Sie nicht alleine. So ist auch die Möbel- oder Wareneinlagerung kein Problem. Selbst der komplette Hausrat kann in den Selbsteinlagerungsboxen unterkommen. Eine Versicherung bis 1000 Euro ist im Mietpreis enthalten.Die erste Miete plus Kaution wird bei Vertragsabschluss in bar, per EC-Karte oder per Lastschrift bezahlt. Alle weiteren Mieten werden per Lastschrift eingezogen.Rufen Sie uns an, wir helfen bei allen Fragen weiter: 07131/9082573. Gerne vereinbaren wir mit Ihnen auch einen unverbindlichen Besichtigungstermin.Pressekontakt:Mein Extraplatz GmbHVitali BenzKreuzäckerstr. 39-4174081 HeilbronnDeutschlandTel.: +49 (0) 7131 9082691Original-Content von: elvent GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144595/4609681