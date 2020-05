BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will den Spitzen der schwarz-roten Koalition einem Bericht zufolge umfassende Maßnahmen für ein Konjunkturprogramm vorlegen. Wie der "Spiegel" berichtete, will Scholz etwa ein Nachfolgeprogramm für die 50-Milliarden-Euro-Hilfe für Kleinstunternehmen und Soloselbstständige vorschlagen. Davon sollen insbesondere das Gastgewerbe, Reisebüros, die Veranstaltungslogistik und die Messebranche profitieren.



Das Magazin beruft sich auf eine achtseitige Vorlage des Finanzministeriums für das Treffen der Koalitionsspitzen am Dienstag. Ein Sprecher von Scholz wollte den Bericht am Freitag nicht kommentieren. Grundsätzlich gelte, das Konjunkturpaket werde zeitnah vorgestellt. Die Arbeiten dazu liefen noch, es gebe daher keine abschließenden Festlegungen.



Scholz hatte am Freitag deutlich gemacht, mit dem Konjunkturprogramm vor allem Wirtschaft, Familien und Kommunen helfen zu wollen. "Es muss weiterhin Einkommen stabilisieren, wie das mit der Kurzarbeit zum Beispiel der Fall ist", sagte Scholz in Potsdam.



Nach dem "Spiegel"-Bericht will der Minister die Bezugsdauer von Kurzarbeitergeld von derzeit maximal einem Jahr auf zwei Jahre verdoppeln. Er wolle außerdem ein "Rettungs- und Zukunftspaket" Kultur vorschlagen sowie einen einmaligen Kinderbonus von 300 Euro. Private Haushalte sollten zudem bei der EEG-Umlage zur Förderung des Ökostroms entlastet werden.



Um die Wirtschaft zu modernisieren, will Scholz laut Bericht mehr Geld für nachhaltige Mobilität bereitstellen, vor allem für die Bahn, aber auch für Ladestationen für Elektroautos. Regierungsexperten rechneten damit, dass das gesamte Programm mehr als hundert Milliarden Euro koste. Die umstrittene Abwrackprämie für Autos sei in der Liste nicht enthalten, ebenso wenig wie eine vorzeitige Abschaffung des Solidaritätszuschlags oder andere weitergehende Steuererleichterungen./hoe/DP/men

