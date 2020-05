Auswirkungen der Corona-Krise auf Geschäftsentwicklung 2020: DVS TECHNOLOGY AG passt Ausblick für 2. Quartal und Geschäftsjahr 2020 anDGAP-Ad-hoc: DVS TECHNOLOGY AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung Auswirkungen der Corona-Krise auf Geschäftsentwicklung 2020: DVS TECHNOLOGY AG passt Ausblick für 2. Quartal und Geschäftsjahr 2020 an29.05.2020 / 14:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.DGAP-Adhoc: Auswirkungen der Corona-Krise auf Geschäftsentwicklung 2020, DVS TECHNOLOGY AG passt Ausblick für 2. Quartal und Geschäftsjahr 2020 an29.05.2020Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.WKN: 553860. ISIN: DE0005538607ad-hoc: Auswirkungen der Corona-Krise auf Geschäftsentwicklung 2020, DVS TECHNOLOGY AG passt Ausblick für 2. Quartal und Geschäftsjahr 2020 anDie COVID-19 Auswirkungen führen in der DVS TECHNOLOGY GROUP zu sehr hohen Unsicherheiten. Der abrupte Rückgang der Kundennachfrage zwingt unseren Konzern, einzelne Geschäftsbereiche erheblich zu reduzieren. Mit der gruppenweiten Anmeldung zur Kurzarbeit in Deutschland verfolgen wir das Ziel, Coronavirus-bedingte Kapazitätsschwankungen auszugleichen. Aufgrund der ungewissen Lage und Reisebeschränkungen für unsere Kunden und Mitarbeiter sind verlässliche Prognosen zum Geschäftsverlauf des 2. Quartals 2020 und für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2020 nicht möglich. Die DVS TECHNOLOGY AG geht jedoch nach aktuellem Kenntnisstand und unter Berücksichtigung eines im Vergleich zum Vorjahr schwächeren 1. Quartals 2020 davon aus, dass Umsatz und EBIT 2020 unter Berücksichtigung der COVID-19 Folgen, weit unter den im Vorjahr erreichten Werten liegen werden. Das genaue Ausmaß der Unterschreitung der Vorjahresergebnisse kann dabei momentan nicht verlässlich geschätzt werden.Auch unter Berücksichtigung der Unsicherheit geht der Vorstand auf Basis der aktuellen Schätzungen und Szenarien für das Geschäftsjahr 2020 davon aus, dass die finanziellen Mittel ausreichen werden, um den fälligen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.Maßnahmen zum Schutze der Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern, die derzeit in der Produktion und Verwaltung im Einsatz sind, haben allerhöchste Priorität. Zusätzlich zu strengen Hygienevorschriften und der Einhaltung von Sicherheitsabständen wurden in einzelnen Gesellschaften Pandemiebeauftragte bestellt um die Maßnahmen zu überwachen und da wo es erforderlich ist, kurzfristig weitergehende Schutzmaßnahmen aufzustellen.Kontakt DVS TECHNOLOGY AG:Petra von Follenius Anna Pfilips Investor Relations & Corporate Communications Telefon: +49 6074 30 40 6 - 32 E-Mail: Petra.vonFollenius@dvs-technology.com anna.pfilips@dvs-technology.comEmittent:DVS TECHNOLOGY AG Johannes-Gutenberg-Straße 1 l 63128 Dietzenbach l Germany WKN: 553860. ISIN: DE0005538607Kontakt: Unternehmenskontakt: DISKUS WERKE AG Johannes-Gutenberg-Str. 1 63128 Dietzenbach www.diskus-werke.agTel.: +49 (0)6074 304 06 0 Fax: +49 (0)6074 304 06 55 info@diskus-werke.agInvestor Relations Kontakt:HCE Haubrok AGLandshuter Allee 10 80637 München T +49 (0)89 21027-0 F +49 (0)89 21027-298Niederurseler Allee 8-10 65760 Eschborn T +49 6196 93 49 97 3 F +49 6196 93 49 97 9 ir-diskus@hce.de29.05.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: DVS TECHNOLOGY AG Johannes-Gutenberg-Str. 1 63128 Dietzenbach Deutschland Telefon: +49 6074 304 06 0 Fax: +49 6074 304 06 55 E-Mail: info@diskus-werke.ag Internet: www.diskus-werke.ag ISIN: DE0005538607 WKN: 553860 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Scale) EQS News ID: 1059255Ende der Mitteilung DGAP News-Service1059255 29.05.2020 CET/CEST