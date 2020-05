Im Vergleich zur Vorjahresperiode nahm der Nettoertrag per 31. März 2020 um 8.8% zu.Zürich - Der Procimmo Swiss Commercial Fund II (PSCF2) schliesst mit einem positiven Resultat im ersten Halbjahr ab. Im Vergleich zur Vorjahresperiode nimmt der Nettoertrag per 31. März 2020 um 8.8% zu und die Betriebsgewinnmarge (EBIT) erhöht sich auf 73.52%. Die Mietzinseinnahmen steigen in der Berichtsperiode um 23.4%. Das Total der Erträge beläuft sich per 31. März 2020 auf CHF 15'266'016.

