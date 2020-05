Die Gewerkschaft vida ruft nach Staatshilfe für den Tourismus. "Wenn die Bundesregierung in den nächsten zwölf Monaten nicht weiter Arbeitslose produzieren will, braucht es dringend finanzielle Unterstützung für die Hotellerie und die Gastronomie", so der Vorsitzende des Fachbereichs Tourismus, Berend Tusch. Wegen der fehlenden Gäste und Umsätze würden die Betriebe sonst Mitarbeiter kündigen.Der Ausfall ...

Den vollständigen Artikel lesen ...