Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat eine schnelle Einigung der Länder der Europäischen Union (EU) auf einen europäischen Wiederaufbaufonds angemahnt, da viele Länder sich bereits am Ende von Schließungsmaßnahmen befänden. "Man merkt richtig, in Europa wollen alle jetzt daran mitwirken, dass wir eine Lösung zustande bekommen, und zwar schnell und nicht irgendwann", sagte Scholz im Bundestag. Es sei ein sehr gutes Zeichen, dass alle sich sicher seien, dass am Ende eine Verständigung erreicht werde.

"Aus meiner Sicht sollte das auch bald der Fall sein", betonte der Finanzminister. "Denn wir sind nicht nur in Deutschland am Ende des Lockdowns, sondern wir sind es auch in vielen anderen Ländern, manchmal noch zeitversetzt." Dann müssten die Konjunkturprogramme auch greifen können. "Es wäre ganz wirkungslos, wenn wir in Deutschland jetzt Anfang Juni über ein Konjunkturprogramm diskutieren und nicht sicher wären, auch anderswo in Europa passierte das Gleiche, und als gemeinschaftliche Anstrengung ohnehin." Deutschland sei darauf angewiesen.

Scholz forderte deshalb Bemühungen für eine Einigung. "Lassen Sie uns alle gemeinsam dieses Werk auch noch zustande bringen und zeigen, dass wir in der Lage sind, das Richtige zu tun", sagte der Vizekanzler. In seiner Rede bei der Einbringung eines Gesetzentwurfes zur Umsetzung des europäischen Kurzarbeitsprogramms "Sure" betonte Scholz zudem eine Vorreiterrolle Deutschlands in dieser Frage. "Wir haben das als Allererste gemacht", hob der SPD-Politiker hervor. Scholz zeigte sich sicher, dass die Möglichkeit auch in Europa genutzt werde.

Zum Wiederaufbaufonds hatte hingegen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach der Vorlage des entsprechenden Vorschlages der EU-Kommission erklärt, es seien noch "viele, viele Fragen" zu klären. "Dass das jetzt noch schwierige Verhandlungen werden, ist klar", hatte sie gesagt.

May 29, 2020 09:20 ET (13:20 GMT)

