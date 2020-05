HANNOVER (dpa-AFX) - Die Deutsche Messe AG hat das vergangene Jahr dank gut gelaufener Großveranstaltungen mit einem Gewinn abgeschlossen, richtet sich aber auf erhebliche Corona-Einbußen ein. 2019 blieben unterm Strich 14,5 Millionen Euro übrig, teilte das Unternehmen am Freitag in Hannover mit. Das war mehr als das zunächst angepeilte Ergebnis von 10 Millionen Euro, aber auch weniger als im letzten relevanten Vergleichsjahr 2017 (19 Millionen Euro). 2020 dürfte es angesichts der coronabedingten Absage wichtiger Groß-Events wie der Hannover Messe und IAA Nutzfahrzeuge nun deutlich schwieriger werden.



Ungerade Jahre sind im Ausstellungszyklus der Messegesellschaft bisher meist stärker als gerade Jahre und daher nur eingeschränkt mit diesen vergleichbar. 2018 war der Messe erstmals seit der Expo 2000 wieder ein leichter Gewinn in einem geraden Jahr gelungen.



Das laufende Geschäftsjahr sei erst "sehr erfolgreich" gestartet, erklärte das Unternehmen im Rückblick etwa auf die Bodenbelagsmesse Domotex. Zunächst waren für 2020 unter anderem elf neue Messen vorgesehen. Dann mussten die Planungen aufgrund der sich verschärfenden Viruskrise nach und nach revidiert werden. "Die positiven Vorzeichen wurden in Gänze aufgehoben", sagte Vorstandschef Jochen Köckler. Die nächste große Ausstellung soll nun Ende Oktober die Euroblech sein.



Die Messe AG gehört zur Hälfte dem Land Niedersachsen. Die Stadt Hannover hält 49,9 Prozent, die Region Hannover 0,1 Prozent./jap/DP/stw

