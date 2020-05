Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, an den Börsen ist von einer Corona-Krise derzeit wenig zu spüren. Die Kurse an den international führenden Aktienmärkten befinden sich in einer beispiellosen Aufholjagd. Dabei fällt auf, dass vor allem deutsche Standardwerte in den zurückliegenden beiden Wochen mit einer hohen relativen Stärke überzeugen konnten. Konkret:Seit dem...

Den vollständigen Artikel lesen ...