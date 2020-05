Der DAX setzt am heutigen Freitag etwas zurück, nachdem der Index am Vortag noch leicht über die Marke von 11.800 Punkten ansteigen konnte. Aktuell notiert der DAX im Bereich von 11.660 Punkten. Aktuell ist lediglich von einer kurzen Korrektur im bestehenden Aufwärtstrend auszugehen. Mit dem vorherigen Durchbruch über den Fibonacci-Fächer bei 11.150 Punkten und den zahlreichen anderen Widerständen in diesem Bereich hatte der DAX am Montag Stärke gezeigt. Solange sich der DAX nun über diesem Fibonacci-Fächer ...

