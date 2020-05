Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Strabag 0% auf 26,9, davor 5 Tage im Plus (10,02% Zuwachs von 24,45 auf 26,9), ATX -1,62% auf 2232,3, davor 5 Tage im Plus (8,08% Zuwachs von 2099,53 auf 2269,13), ATX Prime -1,34% auf 1144,16, davor 5 Tage im Plus (7,85% Zuwachs von 1075,3 auf 1159,68), voestalpine -3,92% auf 17,535, davor 5 Tage im Plus (9,05% Zuwachs von 16,73 auf 18,25), Bawag -2,5% auf 29,7, davor 5 Tage im Plus (13,66% Zuwachs von 26,8 auf 30,46), FACC -2,49% auf 6,66, davor 4 Tage im Plus (20,46% Zuwachs von 5,67 auf 6,83), Flughafen Wien 0% auf 28, davor 4 Tage im Plus (13,59% Zuwachs von 24,65 auf 28), SW Umwelttechnik +7,41% auf 29, davor 3 Tage im Plus (12,4% Zuwachs von 25,8 auf 29), Frequentis -0,43% auf 18,152, davor 3 Tage im Plus (5,07% Zuwachs von 17,35 auf 18,23), OMV ...

