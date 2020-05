BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu Kaffeekonzern JDE Peet's:



"Das erfolgreiche Börsendebüt des Kaffeekonzerns JDE Peet's am Freitag in Amsterdam hat es gezeigt: Frisch Aufgebrühtes beflügelt die Phantasie von Investoren. So sehr rissen sich die Anleger um die ausgegeben Aktien, dass die Erstemission vorgezogen wurde. Dieser größte europäische Börsengang des Jahres ist ein neues Lebenszeichen der globalen Ökonomie mitten in der Corona-Rezession."/yyzz/DP/stw

