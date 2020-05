BERLIN (dpa-AFX) - Die Umweltorganisation Greenpeace lehnt die von der Autobranche geforderten Kaufprämien für Neuwagen strikt ab. Verkehrsexperte Tobias Austrup sprach von einer wirtschaftlich unsinnigen und ökologisch schädlichen Prämie. Er sagte der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf das geplante Konjunkturpaket der Bundesregierung: "Nur wenn Konjunkturhilfen ganz gezielt in die Energiewende, saubere Mobilitätslösungen und effiziente Gebäude fließen, entstehen aus diesem Programm sichere Arbeitsplätze und ein Beitrag zu einem intakten Planeten."



Die Koalition will direkt nach Pfingsten Entscheidungen über ein Konjunkturprogramm treffen. In einem internen Papier des Finanzministeriums sind Kaufprämien nicht aufgeführt. Diese werden neben den Herstellern auch von den Ländern Bayern, Niedersachsen und Baden-Württemberg gefordert, in denen die wichtigen Hersteller BMW , VW und Daimler ihren Sitz haben. Sie wollen eine Prämie auch für moderne Benziner und Dieselautos.



Die Nachfrage nach Autos ist in der Corona-Krise eingebrochen. Die Branche befindet sich ohnehin in einem schwierigen Umbruch hin zu alternativen Antrieben, dazu kommt der digitale Wandel mit immer mehr Internet an Bord eines Fahrzeugs./hoe/DP/fba

