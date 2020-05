HONGKONG (dpa-AFX) - Hongkongs Regierung hat die Ankündigung der USA, die vorteilhafte Behandlung der Metropole weitestgehend zu beenden, deutlich kritisiert. Justizchefin Teresa Cheng bezeichnete das Vorgehen der USA am Samstag als "nicht akzeptabel". Die Einführung eines nationalen Sicherheitsgesetzes bedeute nicht das Ende des Grundsatzes "ein Land, zwei Systeme", nach dem die chinesische Sonderverwaltungsregion weitgehend autonom von Peking regiert wird.



"Es wird behauptet, dass wir jetzt "ein Land, ein System" werden und unsere Autonomie verloren haben", sagte Cheng: "Das ist völlig falsch". Die nationalen Sicherheit sei auch in jedem anderen Land der Welt eine Angelegenheit der zentralen Regierung.



Enttäuscht über die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump zeigte sich die US-Handelskammer in Hongkong (AmCham). Es sei ein "trauriger Tag", erklärte AmCham-Präsidentin Tara Joseph: "Dies ist ein emotionaler Moment für Amerikaner in Hongkong und es wird eine Weile dauern, bis Unternehmen und Familien die Folgen verdaut haben"./jpt/DP/fba

