Patientenschützer haben eine "Freiheitsberaubung" von Pflegeheimbewohnern beklagt und fordern von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ein "menschliches" Konzept für alle stationären Einrichtungen. Nach Aufhebung der Besuchsverbote für die 11.200 Heime habe sich für die Betreuten wenig geändert, sagte Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



Selbst spontane Besuche von Angehörigen oder kurze Spaziergänge in der Umgebung seien nicht möglich. "Isolation und Einsamkeit sind tägliche Begleiter dieser Freiheitsberaubung", so Brysch. Niemand könne ignorieren, dass das Coronavirus für Heimbewohner hochgefährlich sei; in den Einrichtungen sterbe jeder fünfte Infizierte. "Aber die Einrichtungen zu Hochsicherheitszonen auszubauen, darf nicht die Antwort sein."



Mit Lebensfreude, Selbstbestimmung und Menschenwürde habe das nichts zu tun. "Notwendig sind eine Kontaktdokumentation und eine Trennung von Infizierten, Nichtinfizierten sowie von Menschen, deren Testergebnis noch nicht vorliegt." Das gelte auch bei Neuaufnahmen. Alle Bewohner gleichermaßen zu beschränken, sei hingegen "unverhältnismäßig".



Insbesondere Nordrhein-Westfalen und Hessen warf der Patientenschützer vor, sich "gegen präventive Reihentests zu sträuben" und so mehr Besuchsmöglichkeiten zu blockieren. Brysch forderte Gesundheitsminister Spahn auf, "in der Altenpflege kreativ zu werden". Dessen Ministerium müsse "für einheitliche Standards bei den praktizierbaren Öffnungskonzepten sorgen". Noch immer habe die Politik die Heime aber nicht wirklich im Blick, kritisierte er.



Niedergelassene Ärzte und Krankenhäuser seien inzwischen mit acht Milliarden Euro vom Bund auf eine zweite Corona-Welle vorbereitet worden. Für die 800.000 Pflegeheimbewohner sei "noch nicht mal die erste Welle überstanden", beklagte der Patientenschützer. Bedürftige und Altenpflegekräfte seien "immer noch im Krisenmodus". Neben Öffnungskonzepten bräuchten die Heime daher auch einen finanziellen Rettungsschirm, insbesondere um die Einnahmeausfälle durch coronabedingte Leerbetten auszugleichen.



Die Kosten müssten - wie bei den Kliniken - ausgeglichen werden, so Brysch. Spahn sei auch hier in der Pflicht, "denn über die Finanzierung von Pflegeleistungen entscheidet allein der Bund".

