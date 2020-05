Die Formel-1-Saison kann am 5. und 12. Juli im österreichischen Spielberg stattfinden. Das Gesundheitsministerium in Wien gab am Samstag grünes Licht.



Zuschauer seien aber nicht zugelassen. "Die Veranstalter haben ein umfassendes, professionelles Sicherheitskonzept zur Unterbindung von Infektionen und Ausbreitungen vorgelegt", hieß es in einer Mitteilung. Rechtlich seien die Rennen "nicht als Veranstaltung zu werten, sondern als Sportstätte", weswegen die entsprechende Regelung der Covid-Lockerungsverordnung anzuwenden sei. "Somit dürfen die Teams das Gelände zur Ausübung ihres Berufs betreten ? geltende Personenbeschränkungen entfallen daher."



Das Konzept sehe neben strengen Hygienemaßnahmen auch regelmäßige Testungen und Gesundheitschecks für die Teams und alle weiteren Mitarbeiter vor, sagte Österreichs Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Die Formel-1-Weltmeisterschaft sollte ursprünglich am 15. März im australischen Melbourne beginnen und am 29. November in Abu Dhabi enden. Wegen der Corona-Pandemie wurde der Saisonstart zunächst auf unbekannte Zeit verschoben.

