BERLIN (dpa-AFX) - Steigende Beliebtheitswerte für Union und FDP rücken nach einer Umfrage rechnerisch wieder eine schwarz-gelbe Koalition im Bund in den Bereich des Denkbaren. Im Sonntagstrend des Kantar-Instituts für die "Bild am Sonntag" steigt die Union um zwei Prozentpunkte auf 40 Prozent und die FDP um einen Punkt auf 8. Ihre gemeinsam 48 Prozent sind den Angaben zufolge in dieser Erhebung die erste rechnerische Mehrheit seit September 2015.



SPD (16 Prozent) und Grüne (15) verharren auf den Werten der Vorwoche. AfD (9) und Linke (7) verlieren jeweils einen Punkt./and/DP/fba

