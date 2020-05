Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Zug/Schweiz - 31. Mai 2020 (pta001/31.05.2020/10:00) - ,



iQ International AG (ISIN CH0451424300 / WKN A2PAA5 / Symbol IQL), ein multinationales, am General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiertes Unternehmen für nachhaltige Technologien mit globalem Hauptsitz in Zug (Schweiz) und nordamerikanischem Hauptsitz in Scottsdale (Arizona/USA), veröffentlicht seine freiwillige Quartalsmitteilung für das erste Quartal 2020.



Am 31. Mai 2020 veröffentlichte iQ International seine freiwillige Quartalsmitteilung für das erste Quartal 2020. Diese freiwillige Meldung bietet dem Leser eine Zusammenfassung der Highlights des 1. Quartals, des Finanzkalenders und des Status Quo des Unternehmens.



"Diese vierteljährliche Erklärung ist Teil unseres Bestrebens einer kontinuierlichen Verbesserung und Erweiterung der Kommunikation mit den Aktionären", so Kevin T. Loman, Geschäftsführer der iQ International AG.



iQ Internationale AG Die iQ International AG ist ein multinationales Unternehmen für nachhaltige Technologien, das am General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. Das Unternehmen lizenziert Teile seines IP-Portfolios und produziert und vertreibt hocheffiziente Blei-Säure-Batterien, die den gestiegenen Anforderungen an die Lebensdauer in den heutigen globalen Automobil- und Energie-Speichermärkten gerecht werden. Mit seiner preisgekrönten, innovativen Technologie werden überlegene, langlebige und vom OEM zugelassene SLI-Batterien (Starting-Lighting-Ignition) hergestellt. Batterien mit der Technologie von iQ International wurden entwickelt, um in den heutigen hochelektrifizierten Fahrzeugen, insbesondere in Fahrzeugen mit Start-Stopp-Anwendungen, eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit zu erzielen. Die Technologien des Unternehmens haben das Potenzial, den CO2-Fußabdruck der Transportbranche zu verringern und den Automobilherstellern dabei zu helfen, die Verpflichtungen bei der Emissionsreduktion zu erfüllen. - Weitere Informationen unter www.iqint.com



(Ende)



Aussender: iQ International AG Adresse: Landis + Gyr Strasse 1, 6300 Zug Land: Schweiz Ansprechpartner: Eva Reuter Tel.: +41 41 768 03 63 E-Mail: ereuter@dr-reuter.eu Website: www.iqinternational.com



ISIN(s): CH0451424300 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1590912000808



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 31, 2020 04:00 ET (08:00 GMT)





IQ INTERNATIONAL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de