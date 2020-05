BERLIN (dpa-AFX) - Bundesentwicklungsminister Gerd Müller hat zum Internationalen Kindertag an diesem Montag zum Kauf fairer Produkte aufgerufen. "Kinder brauchen eine Zukunft. Deswegen können wir es auch nicht länger einfach hinnehmen, dass 70 Millionen Kinder in den Entwicklungsländern unter ausbeuterischen Bedingungen schuften müssen - auch für unsere Konsumgüter. Das ist moderne Sklaverei", sagte der CSU-Politiker in einer Mitteilung seines Ministeriums. "Sie schuften für Ressourcen wie Coltan, Kupfer oder Kobalt, ohne die kein Auto oder Computer bei uns hergestellt werden kann. Oder arbeiten für wenige Cent den ganzen Tag auf der Plantage für unseren Kaffee oder Bananen, statt in die Schule gehen zu dürfen."



Umdenken sei nötig. "Deswegen setze ich mich gemeinsam mit vielen Hilfsorganisationen für faire Lieferketten und ein Verbot von Kinderarbeit ein. Jede und jeder kann dies unterstützen und zu fairen Produkten greifen oder Initiativen für Kinder unterstützen - wie beispielsweise "1000 Schulen für eine Welt"", sagte Müller.



Die Initiative "1000 Schulen für unsere Welt" ermöglicht nach Ministeriumsangaben mit circa 50 000 Euro den Bau einer Schule und Kindern eine Ausbildung und Zukunft. Nach gut einem Jahr seien bereits über 100 Schulbauprojekte in über 20 Ländern angestoßen und über drei Millionen Euro Spendengelder gesammelt worden./and/DP/fba

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de