bis Sonntag, 20.30 Uhr: - LEG-Chef Lars von Lackum: "Die Mieten werden trotz Corona weiter steigen", FAS - Marcus Brennecke, Deutschlandchef von Finanzinvestor EQT: "Die Kapitalmärkte glauben an unser Geschäft", FAS



bis Sonntag, 17.30 Uhr: - Thyssenkrupp und Tata könnten Überlegungen zu Partnerschaft wieder aufnehmen, Wiwo - Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat dazu aufgerufen, Konjunkturhilfen mit einer grundlegenden Erneuerung der Wirtschaft zu verknüpfen, FAS - Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn sieht eine schnelle Wiederherstellung der Reisefreiheit sowie der Zirkulation von Waren und Dienstleistungen als essenziell für einer Erholung der europäischen Wirtschaft in der Corona-Krise, Redaktionsnetzwerk Deutschland - Das Konjunkturprogramm, das Union und SPD am Dienstag im Koalitionsausschuss beschließen wollen, soll ein Gesamtvolumen von 75 bis 80 Milliarden Euro umfassen, BamS - CSU-Chef Markus Söder hat sich für ein umfassendes Konjunkturpaket ausgesprochen und unterstützt auch einen Familienbonus - rechnet für Januar mit einer Entscheidung über die Kanzlerkandidatur der Union, WamS - Der Vorsitzende des Auswärtigen Bundestagsausschusses, Norbert Röttgen, sieht die Europäische Union in der Corona-Krise in der "schwersten Krise ihrer Geschichte", Zeit Online - Mit drastischen Worten hat sich der Präsident des Maschinebau-Verbands VDMA, Carl Martin Welcker, gegen eine Kaufprämie für Autos ausgesprochen, FAS - Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union im Bundestag Hermann Gröhe warnt seine Partei vor einem Scheitern der Grundrente, FAS - Mehr als 3000 Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Subventionsbetrug bei Corona-Soforthilfen, BamS - Steigende Beliebtheitswerte für Union und FDP rücken nach einer Umfrage rechnerisch wieder eine schwarz-gelbe Koalition im Bund in den Bereich des Denkbaren, Sonntagstrend, BamS - Mit Blick auf das zu beschließende Konjunkturpaket will Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) die Geschlechtergerechtigkeit in Unternehmen zur Bedingung für die Vergabe von Staatshilfen machen, BamS - Der Städte- und Gemeindebund hat vor schwerwiegende Folgen gewarnt, sollten die Kommunen bei dem geplanten Konjunkturpaket nicht ausreichend berücksichtigt werden, Funke - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will das von der Bundesregierung geplante Konjunkturpaket politisch nur unterstützen, sofern es massive Hilfen für die angeschlagenen Kommunen in Deutschland vorsieht, Spiegel - Im Koalitionsausschuss am Dienstag droht ein Streit über die Entschuldung der Kommunen, WamS - FDP kritisiert Kompromiss zu Lufthansa-Rettungsdeal scharf, HB - Viele Mittelständler stellen Geschäftsbetrieb wegen Corona-Krise grundlegend um, WamS - Krisen-Angst bindet Akademiker an ihre Arbeitgeber - allerdings nur vorübergehend, WamS - Fast jeder dritte Büro-Arbeitsplatz in Deutschland könnte überflüssig werden, WamS



bis Sonntag, 10.05 Uhr: - Die Grossbank Credit Suisse (CS) hat in der Corona-Krise 15 400 Kredite im Gesamtvolumen von 2,8 Milliarden Franken (2,62 Milliarden Euro) ausgesprochen, Radio SRF - Außenminister Heiko Maas hat die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, die Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu beenden, als "das falsche Signal zur falschen Zeit" kritisiert, Funke - Saudi-Arabien gab Staatsfonds 40 Milliarden US-Dollar für Aktienkäufe im Ausland, WSJ - Der Industrieverband BDI hat sich in der Diskussion um die umstrittene Autoprämie erneut hinter die Autohersteller gestellt, WamS



bis Samstag, 10.45 Uhr: - Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus sieht in dem geplanten Corona-Konjunkturpaket die Chance, Deutschland für die Zukunft vorzubereiten, Redaktionsnetzwerk Deutschland - Beim geplanten Konjunkturpaket der Bundesregierung will Verkehrsminister Andreas Scheuer nach einem Medienbericht auch Bahnverkehr, Straßenbau und digitale Infrastruktur fördern - 28-Milliarden-Euro-Paket vorgeschlagen, Funke - Vor den Beratungen der Koalition über das geplante Corona-Konjunkturpaket hat der Deutsche Städtetag seine Forderung nach einer Entlastung der Kommunen unterstrichen, Rheinische Post - Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, fordert mehr Einheitlichkeit bei den Corona-Regeln in Deutschland, Passauer Neue Presse - Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat vor einer Kaufprämie für Autos mit Verbrennungsmotor gewarnt, Funke - Nach Angaben der Anwaltskanzlei Tilp haben sich mittlerweile 1100 Privatanleger für das Musterverfahren gegen den Zahlungsabwickler Wirecard wegen Falschinformation des Kapitalmarkts angeschlossen, Euro am Sonntag



bis Samstag, 00.35 Uhr: - Lufthansa gibt im Rahmen von Kompromiss mit EU-Kommission 8 Flugzeuge mitsamt der dazugehörigen 24 Start- und Landerechte ab, HB - Uniper und Fortum feilen an gemeinsamer Story, Gespräch mit Uniper-Finanzchef Sascha Bibert, BöZ - SPD-Spitze geht auf Distanz zu Abwrackprämie für Diesel und Benziner, Funke - Lupus Alpha zeigt sich krisenfest, Gespräch mit Firmenchef Ralf Lochmüller, BöZ - EU-Aktionärsrichtlinie gilt ab September, BöZ



bis Freitag, 21.00 Uhr: - Machtkampf bei VW: Familien Porsche und Piëch sowie Ministerpräsident Weil stellen sich hinter Vorstandschef Diess, Business Insider - Borussia Dortmund trennt sich von Nachwuchstrainer Skibbe, Gespräch mit Nachwuchskoordinator Lars Ricken, Ruhr Nachrichten - Vorsitzender der Arzneimittelkommission warnt vor Hydroxychloroquin, Spiegel - Zalando wird zum Prüffall: Berliner Datenschutzbeauftragte leitet Verfahren gegen Online-Händler wegen möglicher Verstöße in Logistikzentren ein, Business Insider - Tencent will vor dem Börsengang von Warner Music 200 Millionen US-Dollar in das Unternehmen investieren, WSJ - Entsorger fordern eine Mindesteinsatzquote für recycelte Rohstoffe, HB - Baden-Württembergs Ministerpräsident hat die Bundesländer zu einem einheitlichen Vorgehen in der Corona-Pandemie ermahnt/dringt auf Kaufprämie für Autos , Gespräch mit Winfried Kretschmann (Grüne), Funke - CDU-Europapolitiker Peter Liese und Mikrobiologe Timo Ulrichs: Zunehmender Flugverkehr begünstigt zweite Welle der Corona-Pandemie, Funke - Der Chef der Mittelstandsvereinigung von CDU und CSU, Carsten Linnemann (CDU), rechnet mit einem größeren Einbruch der deutschen Wirtschaft als bisher erwartet, Welt - EU-Wiederaufbauplan: Frankreichs Finanzminister Le Maire lehnt harte Konditionen ab und fordert "Sparsame Vier" zum Einlenken auf, Welt - Mit einem 28?Milliarden Euro umfassenden Konjunkturpaket "Investition Zukunft Mobilität" will Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise in Deutschland ankurbeln, Funke - Entwicklungsminister fordert von EU Corona-Nothilfe für Afrika, Gespräch mit Gerd Müller (CSU), Abendzeitung - Reisebranche hofft auf Ferienzeit, Gespräch mit QTA-Sprecher Thomas Bösl, FAZ



