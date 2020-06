FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.06.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 02.06.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.06.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.06.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

9S9 XFRA KYG857AW1047 SUN.KING PW.EL.REGS HD-10

12R XFRA SE0005757267 RECIPHARM AB B

OP7 XFRA US6840001027 OPUS BANK

4MH XFRA AU000000VYS1 VYSARN LTD

H7K XFRA AU0000028763 PURE ALUMINA LTD

OCE XFRA SE0001296542 CORTUS ENERGY AB SK 1

