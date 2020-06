Düsseldorf (ots) - Das Wohngefühl der Vergangenheit wieder aufleben lassen - mit diesem Motto positioniert sich die belvona am Markt. Und legt sich damit bewusst mit den großen Wohnungsgiganten an.Anonyme Ticketnummern, unzählige Hotlines, schlechter Service - die großen Wohnungsunternehmen stehen immer mehr in der Kritik. Diesem Trend stellt sich nun die belvona (https://belvona-panoramahaus.de) mit Vehemenz entgegen. "Wir wollen die Werte aus der guten alten Zeit wiederbeleben," sagt Frank Krienen, der geschäftsführende Gesellschafter des Unternehmens. Das Ziel sei hundertprozentige Mieterzufriedenheit. Etwas, das die den Markt bestimmenden Börsenriesen laut Krienen nicht leisten können. Und auch nicht wollen.Die gute alte Zeit - damit verbindet Krienen vor allem persönlichen Kontakt. "Wir reagieren direkt und unkompliziert mit nur einem Ansprechpartner, dem Property Manager (https://unternehmen.focus.de/belvona.html). Und der hat eine persönliche Beziehung zum Mieter." Das Ziel der belvona (https://belvona-herwingensemble.de) ist ambitioniert: 100% Mieterzufriedenheit. "belvona will nicht weniger als die perfekte Mieterbetreuung", sagt Krienen. "Unsere Mieter sollen ein in der heutigen Zeit einzigartiges, längst vergessenes Wohngefühl (https://belvona-fredenbaum-carre.de) erleben"Revolution auf dem MietwohnungsmarktMit dem Konzept setzt belvona (https://firmen.n-tv.de/belvona.html), laut Krienen, dort an, wo der Großteil der DAX-dotierten Wohnungsunternehmen in den letzten Jahren seine Mieter verloren hat. "Das ist eine echte Revolution auf dem Mietwohnungsmarkt," sagt Krienen, und die Begeisterung ist ihm anzusehen.Die Radikalität, mit der belvona (https://unternehmen.handelsblatt.com/belvona.html) auf das Konzept der guten alten Zeit setzt, hat seine Gründe. Krienen ist enttäuscht darüber, wie sehr man Mieter oft vernachlässigt. "Wohnraum ist das höchste Gut der Menschen", so der Manager, "deshalb ist es unsere höchste Priorität, dass unsere Mieter voll und ganz zufrieden sind."Bei belvona wohnt man schönerKrienen erklärt, was die belvona (https://belvona-zwischen-den-baechlein.de) seiner Meinung nach ausmacht: "Unsere Wohnanlagen (https://belvona-kuennemeyerhaus.de) sind die schönsten, die sich ein Mieter wünschen kann." Als Belege erwähnt er die frisch bepflanzten Außenanlagen und schön gestrichene Treppenhäuser oder Kellerräume. "Alles wird permanent in einem frisch renovierten Zustand gehalten, als seien die ersten Mieter erst kürzlich eingezogen," so Krienen. "Damit setzen wir uns deutlich von der Qualität der Anlagen großer börsennotierter Wohnungsgesellschaften ab", fügt er hinzu.Belvona-ZufriedenheitsgarantieDas Team von belvona (https://belvona-neulandensemble.de) agiert extrem selbstbewusst. So spricht belvona (https://firmen.stern.de/belvona.html) sogar eine Mieter-Zufriedenheitsgarantie aus. "Wir befragen alle Mieter persönlich durch unseren belvona-Mieterbetreuungsservice," sagt Krienen. "Sollte es irgendwelche Mängel geben, beseitigen wir sie sofort."Sollten doch noch Meinungsverschiedenheiten bestehen, beauftragt belvona (https://belvona-wohnpark-elfenhang.de) sogar Sachverständige für ein unabhängiges Gutachten. "Natürlich auf unsere Kosten," betont Krienen. "Und sollten die Gutachter feststellen, dass der identifizierte Schaden nicht rechtzeitig beseitigt werden kann, stellen wir den Mieter solange von jeglicher Mietzahlung frei." Alles sei Bestandteil der belvona-Zufriedenheitsgarantie, fügt Krienen hinzu. "So schaffen wir ein besonderes Wohngefühl (https://belvona-alsenensemble.de) für unsere Mieter."Feedback ausdrücklich gewünschtUm Leistungen stetig zu verbessern, steht die belvona (https://belvona-arndtquartier.de) in engem Austausch mit ihren Mietern. "Wir haben das Ohr ganz nah am Mieter," sagt Krienen. "Während die Großen in der Branche alle ihre Servicebüros schließen, eröffnen wir gerade neue Mieterbüros in unseren Anlagen."Regionale Mieterbeiräte sollen außerdem als Sprachrohr für die Mieter dienen. "So können die Wünsche der Mieter direkt umgesetzt werden und die Mieter selbst aktiv mitgestalten," erklärt Krienen. Dafür werden auch moderne Kommunikationswege genutzt. Gerade entstehen eigene Social-Media-Kanäle für die Wohnanlagen (https://belvona-schormannsensemble.de), in denen sich die Mieter mit eigenem Profil besser kennenlernen, gegenseitig helfen und austauschen können.Gute Nachbarschaft wird gefördert"Wir fördern ausdrücklich eine gute Nachbarschaft," sagt Krienen. Neben aktiver Nachbarschaftshilfe, beispielsweise beim Einkauf für ältere Menschen, sind dafür Gartenfeste und ähnliche Events geplant. Eine "Mieter-App" soll zusätzlich vernetzen und direkten Kontakt zu belvona (https://belvona-altstadtensemble-herford.de) sowie weitere Services anbieten."Das nennen wir Wohnen wie in der guten alten Zeit," sagt Krienen. Die Begeisterung ist ihm anzumerken. "Wir haben viel Spaß an dem was wir tun, und möchten, dass das auf unsere Mieter abfärbt."Pressekontakt:brandLOVERS GmbH & Co. KGFelix HiltDonnerstraße 2022763 Hamburg040-226399770belvona@brandlovers.dewww.brandLOVERS.deOriginal-Content von: belvona GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144418/4610775